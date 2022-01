Predstavnci udruga i Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, predstavili su u četvrtak na Trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu javnozdravstvenu kampanju za prevenciju i borbu protiv raka. Glavna svrha kampanje je okupiti najvažnije dionike u zajedničkom cilju, a to je implementacija Nacionalnog strateškog okvira protiv raka koji je donesen u prosincu 2020. godine.

U Hrvatskoj se zloćudna bolest otkrije u više od 25.000 osoba na godinu, a umre ih više od 13.500. Ove brojke prikazuje i sat postavljen na trgu koji je zbunio građane, a ispod brojki stoji poruka "Vrijeme je".

Akcijski plan za borbu protiv raka

Pomoćnica ministra zdravstva Vera Katalinić Janković najavila je kako će u idućh tjedan-dva u proceduru biti upućen Akcijski plan za borbu protiv raka za iduće trogodišnje razdoblje, kao prvi korak u implementaciji plana.

- Nacionali plan nije ostao mrtvo slovo na papiru, niti će to biti samo lista lijepih želja, ide se u njegovu implementaciju, no to su procesi koji se ne mogu provesti od danas do sutra. U Ministarstvu zdravstva formirane su radne skupine i mogu reći da je Akcijski plan gotov - kazala je.

Plan uključuje zanavljanje radiološke opreme, uspostavu onkološke mreže i baze onkoloških podataka, kao i prevenciju, rano otkrivanje, adekvatno liječenje i rehabilitaciju bolesnika, rekla je Katalinić Janković.

- Vrijeme je da se krene provoditi akcijski plan, vrijeme je da razina zaštite naših pacijenata postane kao i svih onih u zapadnoj Europi ne samo u prevenciji nego i u dijagnostici i liječenju ovih opakih bolesti koje su moderna pošast ovoga društva - poručili su iz udruga.

Poražavajuća je činjenica i da je smrtnost od raka u Hrvatskoj 20% veća od europskog prosjeka. Procjenjuje se da u našoj zemlji živi 170.000 osoba koje su bolovale ili boluju od raka, drugog najčešćeg uzroka smrtnosti u nas.

- Procjena je da od raka umire svakoga dana 30 osoba, a svake godine oboli njih više od 25.000, zato poručujemo kako je vrijeme da se pokrenemo. Prvu godinu Nacionalnog plana smo izgubili, više od 15.000 života smo izgubili i vrijeme je da se svi aktivno uključimo - rekao je predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu Ivica Belina na konferenciji za novinare na Trgu bana Jelačića, koja je simbolično održana u 5 do 12.

Nacionalni strateški okvir protiv raka usvojen je prije godinu dana u Hrvatskom saboru, a kampanju pokreću udruge onkoloških bolesnika koje žele okupiti sve najvažnije dionike zdravstvenog sustava i potaknuti provedbu plana.

Uz liječenje je važna i psihološka pomoć

- Mi kao saborski zastupnici uz Ministarstvo zdravstva, koje je tu ključno, pratimo provođenje Nacionalnog strateškog okvira za borbu protiv raka iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Povukli smo 2 milijarde i 560 milijuna kuna odnosno 5 posto od ukupnog iznosa kojeg Hrvatska dobiva od EU ide za resor zdravstva i to se odnosi prije svega na dijagnostiku i liječenje - rekao je Dr. Ivan Čelić, potpredsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku te član neformalne inicijative Zastupnici protiv raka.

Istaknuo je i da je važno uz liječenje pacijentima pružiti i psihološku pomoć te omogućiti što bolju kvalitetu života koja u zadnje vrijeme zbog poskupljenja i porasta troškova života opada.

- Ljudi sve više osiromašuju i gube poslove, mislim da je to jedan veliki problem koji se također namjerava riješiti ovim Nacionalnim planom u borbi protiv raka - govori Ivana Kalogjera, predsjednica udruge Nismo same.

Onkološkim pacijentima u manjim gradovima nije dostupna jednaka zdravstvena skrb

Kao problem vidi i nedostupnost zdravstvene njege za onkološke pacijente u manjim gradovima i ruralnim dijelovima Hrvatske.

- Zalažemo se za jednaku dostupnost zdravstvene skrbi onkoloških pacijenata bez obzira na to gdje žive, a svi znamo da to nije bilo moguće ni prije korone. U Zagreb dolaze žene iz cijele Hrvatske, kao primjerice iz Zadra gdje se pokušavaju skupiti novci za aparate za radio terapiju - dodala je Kalogjera.

S ovim se slaže i Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu.

- U Hrvatskoj je naravno najbolja zdravstvena njega u Zagrebu i inače u svim velikim centrima. U nekim ruralnim sredinama je to daleko lošije, a pandemija korone to je sve još više naglasila. Međutim, u jednom su trenutku, zbog smanjenog pritiska na sustav, dijagnostički postupci bili brži i jednostavniji - kaže Belina.

Neke od stvari koje će problematizirati kroz kampanju su vrijeme čekanja na dijagnostičke preglede, propisivanje i ponovno propisivanje terapije.

'Građani ne mogu čekati deset godina da se sustav pokrene'

Predsjednica udruge Nismo same Ivana Kalogjera naglasila je da hrvatski građani ne mogu čekati još deset godina kako bi se sustav pokrenuo.

- Kad se razbole od raka, ljudi osiromašuju, gube poslove, drastično im se srozava kvaliteta života pa osim borbe za život moraju voditi i borbu za golu egzistenciju - upozorila je Kalogjera.

Zalažemo se za jednaku dostupnost zdravstvene skrbi onkološkim pacijentima bez obzira gdje žive, a znamo da to nije bilo moguće ni prije korone. Koronavirus je svima često izlika, kaže Kalogjera.