Građani smatraju da je ostavka Vanje Marušić politička smjena, nemaju povjerenja u institucije

Promocija plus za RTL je provela istraživanje koje pokazuje kako građani nemaju povjerenja u institucije, a ne vjeruju ni službenim obrazloženjima ostavke bivše šefice USKOK-a Vanje Marušić. Istraživanje se provodilo od 2. do 4. svibnja, na uzorku od 1300 ispitanika uz standardnu grešku uzorka je plus, minus 2,7 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Da je izrazito ili uglavnom loše stanje u DORH-u smatra više od 62 posto (62,1 posto) anketiranih. Za petinu ono je osrednje (21,7 posto), a dobro je za niti 4 posto (3,8 posto) ispitanika.

Foto: Promocija Plus za RTL

Ostavka Marušić, kako smatra većina ispitanika, njih 27 posto (27,9 posto), je politička smjena koju je provela Zlata Hrvoj-Šipek upravo po nalogu političkog vrha. Da je ostavka Vanje Marušić iznuđena, a službeni razlog je tek izgovor, smatra to petina anketiranih (21,8 posto).

Kao ostale razloge ispitanici navode neslaganje Marušić s nadređenom Hrvoj-Šipek (njih 10,5 posto), a zatim je tu i loš rad na čelu USKOK-a (njih 9,1 posto). Ispitanici smatraju i da su u pitanju osobni razlozi (njih 4,1 posto) koji s poslom nemaju baš nikakve veze, a čak 25 posto ispitanika ne zna što reći na ovo pitanje (25,1 posto). Malo je onih koji ne žele odgovoriti (0,9 posto).

Foto: Promocija Plus za RTL

Ispitanici također smatraju da politika ima veliki utjecaj na DORH. Da je on visok ili čak izrazito visok smatra više od dvije trećine sudionika ovog istraživanja (68,7 posto).

Da postoji, ali je osrednji misli oko 14 posto (13,8 posto), a da utjecaja politike na tijela progona nema ili je on mali, vjeruje manje od 8 posto (7,7 posto) anketiranih. Nešto više je onih koji nemaju što reći ili jednostavno ne znaju (9,8 posto).

Foto: Promocija Plus za RTL

- Ovakav izraz nepovjerenja prema institucijama koje su među ključnima u državi, alarm je da je nešto ipak trulo i da stvari treba mijenjati, ali za to treba i političke volje jer je činjenica da čelnu osobu DORH-a bira isključivo većina u Saboru - zaključuju u anketi.

