Građani žele ozbiljne reforme u obrazovanju: Kvaliteta nastave je loša, djeci treba više prakse

Više od polovice građana smatra da je u hrvatskom obrazovanju potrebna temeljita reforma, pokazalo je redovito mjesečno istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV, koje je provela agencija Ipsos.

Tako čak 52% ispitanika smatra dsa je nužna temeljita reforma obrazovnog sustava, te da učenicima treba puno više praktične nastave. Na pitanje treba li obrazovanje promjenu, samo 4% smatra da nije potrebna nikakva potreba, a 34% ih smatra da su potrebne manje promjene. Pritom, ozbiljne reforme najviše traže visokoobrazovani, njih 66%. Udio onih s osnovnom školom koji traži reforme je 43%, dok od onih sa završenom srednjom školom 48% smatra da trebaju reforme.

Foto: Nova TV

Nedostaje im motivacije

Devet od deset roditelja kao glavni strah za svoje dijete navode lošu kvalitetu nastave (njih 59%), nedostatak životnih vještina njih 56%, nedostatak motivacije 51%, preopterećenost gradivom 48%, pritisak ocjena i upisa kao glavni strah navodi 40% ispitanih roditelja.

- Ocjene su važne u određenim trenucima, pri upisu u srednju školu i pri upisu na fakultet. Stoga me ne čudi što to nije najveći strah. Ono što se krije iza ovoga kada se kaže kvaliteta nastave, to je nekoliko stvari koje muče ljude. Jedna od njih je preopterećenost gradivom, previše teorije, premalo prakse, potom nedostatak kritičkog mišljenja, nedostatak rješavanja problema i suradnje među učenicima, a sve su to karakteristike moderne škole - komentirao je Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja, s novinarkom Sabinom Tandara Knezović.

Što se tiče samih promjena koje bi roditelji voljeli vidjeti u nastavi, i koje bi proveli da su na ministarskoj poziciji, 14% se izjasnio za cjelovitu reformu, te 14% za uvođenje više prakse. Za rasterećenje učenika zalaže se 13% ispitanika, za kurikularnu reformu 5%, te za veće plaće nastavnicima 4%.

Foto: Nova TV

Na pitanje što je važnije za uspjeh u životu, diploma ili vještine, samo 5% ispitanika izjasnilo se da je formalno obrazovanje važnije, 29% daje prednost vještinama i iskustvu, a da je oboje važno smatra 62% ispitanika. Ipak, 59% njih vjeruje da društvo i dalje više cijeni diplomu nego zanat, a da je zanat cjenjeniji smatra 15%.

- Većina građana u Hrvatskoj bi rekla da možda nije važna niti diploma niti vještine, već koga poznaješ, tko ti je roditelj, imaš li člansku iskaznicu, da su to važne stvari za napredovanje. Naša istraživanja ukazuju da na kraju osmog razreda gotovo 60 posto učenika smatra da je to važnije od toga koliko si dobar u školi, što znaš i što umiješ. To su porazni podaci - kazao je Jokić, te nastavio:

- Jedan od važnijih elemenata takve škole, drugačije škole je iskustveno učenje. Kada se mlade ljude stavlja u situaciju učenja iskustvom, tada su rezultati što se tiče motivacije puno veći. Značajan dio roditelja primjećuje pad motivacije kod svoje djece za školu, smanjenje aspiracija, želja, snova vezano za obrazovanje, a sve bi se to moglo promijeniti nešto drugačijom školom, gradeći na onom što škola ima - istaknuo je Jokić, koji je podsjetio i kako se u školama već provode reforme, poput cjelodnevne škole, te kurilukarne reforme strukovnog obrazovanja.

Jokić smatra i kako nastavnici, baš kao niti zdravstveni djelatnici, ni socijalni radnici, nisu dovoljno cijenjeni u društvu.

- Trebali bi podići status tih profesija. Radim s njima i znam što se radi u osnovnim školama, u srednjim školama, koliko su to kvalitetni ljudi i stručnjaci. Kada im damo slobodu, oni s učenicima mogu učiniti velike stvari. Mislim da je obrazovni sustav uvijek takav da ga treba mijenjati, inovirati, a građani prepoznaju da je to potrebno. Ne bih rekao da je ovo alarm, već poziv političarima da naprave ozbiljne promjene - istaknuo je.

Ukupno, ispitanici su osnovnu školu ocijenili s 3,2, a srednju školu s 3,28.

- To je dobra ocjena, čvrsta trojka. Hrvatska ima dobro školstvo, ima dobru osnovu, ali već desetljećima politika nije spremna učiniti ono što treba, a to je uložiti u ljude, u sustav koji formira ljude kasnije. Zoranu Milanoviću je ocjena 2,9, a on je najbolje ocijenjen. Vlada je u istraživanju dobila ocjenu 2,41, a Sabor ima ocjenu 2,11. Ljudi imaju povjerenje u sustav, ali ga moramo mijenjati - kazao je Jokić.

Istraživanje Crobarometar provedeno je od 1. do 19. lipnja putem metode Knowledge panel na uzorku od 994 ispitanika. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 %.