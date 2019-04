'Gradimo vrtiće, a uskoro ide i delimitiranje rodiljnih naknada'

Vlada je nedavno predstavila Nacionalni program reformi koji će poslati Europskoj komisiji. Konkurentnost gospodarstva ključni je cilj programa, u kojem ima i stvari koje Europska komisija nije tražila od Hrvatske.

Jedna od njih je, kako je u dnevniku RTL-a rekao potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

- To je dokument koji Hrvatska usvaja svake godine kao i ostale članice Europske unije. U tom dokumentu je ono što Europska komisija traži da napravimo. Što se tiče demografije, to EK nije tražila od nas, ali to je veliki hrvatski problem i radimo na izgradnji vrtića, uz to ide i delimitiranje rodiljnih naknada. Vrlo brzo možemo očekivati rezultate, već ove godine - rekao je ministar Tolušić.

Vladu, koja je već šesti put predstavila nacionalni program reformi, ranije je kritizirala Hrvatska gospodarska komora koja kaže da reforme treba ubrzati. Jedna od reformi koja je već provedena je niži PDV, koji nije pojetinio cijene hrane kako se očekivalo.

Uskrsna košarica je tako skuplja nego lani.

- Nije točno da određeni proizvodi nisu pojeftinili, pustimo da tržište i vrijeme odrade svoje pa ćemo uspoređivati. Sve je to relativno - dodao je ministar Tolušić.

