Gradonačelnica Iloka: Nisam napala ravnateljicu muzeja. Ravnateljica: Nosim ovratnik

U izjavi novinarima prozvana gradonačelnica Budimir (nezavisna) zanijekala je napad na ravanteljicu Muzeja Maju Barić rekavši kako je u Gradski muzej došla kako bi razgovarala s Barić o primopredaji, ali je Barić u jednom trenutku, "kada smo ostale same, počela galamiti i vikati kako sam je i prije mobbingirala, a sada sam je i fizički napala".

Također je rekla kako nije znala da nema pravo razriješiti Barić jer je to u ingerenciji Gradskog vijeća.

"Posjedujemo dokaze kako se u Gradskom muzeju nije radilo kako bi trebalo te smo evidentirali niz nepravilnosti na koje sam ukazivala i tražila da se isprave i usklade sa zakonima", rekla je Budmir i zamjerila ravnateljici Barić što u Muzeju popis imovine nije napravljen još od 2012. kao i što još uvijek nije u Upravno vijeće Muzej izabrao dvoje članova iz svojih redova.

Predsjednica UV Gradskog muzeja Ilok Ivana Arambašić rekla je da je Upravno vijeće na sjednici u srijedu donijelo odluku o razriješenju Barić s mjesta ravnateljice Gradskog muzeja Ilok te očekuje da se o tome raspravlja na sjednici Gradskog vijeća koja bi trebala biti održana 7. travnja.

S novinarima je razgovarala i Maja Barić koja je ustvrdila da ju je gradonačelnica u jednom trenutku fizički napala uhvativši je rukom za lice te prignječivši vratima.

"Zadobila sam sam lake ozlijede i moram nositi ovratnik oko vrata daljnjih sedam dana. Smatram se legalnom ravnateljicom Gradskog muzeja Ilok, poručila je Barić i istaknula da ju smijeniti može jedino Gradsko vijeće, a ne gradonačelnica Iloka kojoj zamjera miješanje u djelovanje i rad Muzeja.

"Ja sam gradonačelnicu prijavila za niz financijskih nepravilnosti i da me nije smjenila ona bi morala razrješavati te nepravilnosti, a kako ona to nije željela jer bi u pitanje mogao doći i gradski proračun, odlučila se obrušiti na mene i smijeniti me", rekla je Barić.

Iz PU vukovarsko-srijemske potvrdili su da je policija u utorak poslijepodne dobila telefonsku dojavu o prijeporu između 40-godišnjakine i 45-godišnjakinje u Muzeju grada Iloka, ali kako nisu utvrđeni elementi remećenja javnog reda i mira. Također su naveli da je 40-godišnjakinja zatražila medicinsku pomoć u vukovarskoj bolnici.

