Gradonačelnica Rijeke: 'Ja ne idem na skupove s maskama i zastavama propale države'

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić nije sudjelovala u prosvjednom maršu "Ujedinjeni protiv fašizma" jer, kako je istaknula, ne namjerava pohoditi "skupove, marševe, demonstracije s maskama i kapuljačama te koncerte s ikonografijom mržnje ili pak sa zastavama propale države i petokrakama".

"Antifašizam odavno nije ono što sugerira njegovo ime: pa ipak, ne znam nikoga iz kruga ljudi oko mene, a da nije 'antifašist'", napisala je Rinčić u priopćenju pod nazivom "Zašto ja, kao gradonačelnica Rijeke, nisam otišla na marš Ujedinjeni protiv fašizma?"

Za sve zrele ljude, 'antifašizam' je danas skup vrijednosti koji podrazumijeva slobodu govora, mišljenja i odabira, suprotstavljanje svim ekstremizmima, vjernost svim pozitivnim elementima tradicije. Istovremeno, kaže Rinčić, za neke druge, antifašizam je veličanje kulta Josipa Broza Tita, žalovanje za Jugoslavijom i borba protiv svih vrijednosti povezanih s nacijom i sa Hrvatskom.

Rijeka: Prosvjedni marš Ujedinjeni protiv fašizma | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Podsjetila je da je u svibnju 2025. dobila mandat većine Riječana koji su izašli na izbore. "Dobila sam mandat mijenjati Rijeku. To namjeravam i učiniti", istaknula je.

To, rekla je, ukratko znači – ne želim se svrstavati uz petokraku, kao što se ne želim svrstavati niti uz pozdrav „Za dom spremni“. "Želim poštovati sve što je vrijedno iz vremena kada su naši stari, a zatim i naši branitelji ginuli u vjeri da će nama stvoriti nešto bolje", kazala je.

Ocijenila je i da bi se "svi trebali zamisliti" nad starom istinom da nad podjelama u društvu uvijek profitiraju neki treći.

Rinčić je najoštrije osudila svaki oblik nasilja i izrazila razočaranje takvim scenama danas u Rijeci. "Nasilje samo rađa novo nasilje i ono je uvijek problem, a nikada rješenje", dodala je.

"Rijeka, kao grad s bogatom tradicijom, pa i antifašističkom, uvijek će biti u prvim redovima borbe protiv svakog oblika mržnje i nasilja", naglasila je. Pozvala je sve sugrađane da ostanu angažirani, dižu svoj glas protiv nepravde, "ali da istovremeno budemo oprezni u našim postupcima i riječima".

"Prava borba za slobodu i ljudska prava uvijek treba biti utemeljena na dijalogu i zajedništvu, a nikako na zatiranju prava drugoga da iskaže svoje mišljenje, ma koliko se s njim možda ne slagali", poručila je u priopćenju riječka gradonačelnica.