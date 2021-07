S obzirom da je pravo izbora cijepiti se ili ne, ja koja sam cijepljena, smatram da je onda moje pravo da više ne nosim masku, napisala je gradonačelnica Supetra Ivana Marković na Facebooku.

Masku ne želi nositi zbog onih koji se ne žele cijepiti jer je to njihov izbor, a napisala je i da ne želi provoditi propisane zaštitne mjere.

- Smatram da sam sa tim što sam primila cijepivo učinila puno više da zaštitim sebe, svoju obitelj, prijatelje i ljude oko sebe i više ne želim da nosim masku i provodim mjere radi onih koji ne žele da se cijepe. Jel je to njihov izbor. Ok, poštujem to. Ali isto tako ako je izbor cijepiti se ili ne moj izbor je život bez maska i mjera jer s tim prvenstveno štitim one koji nisu cijepljeni - napisala je Marković.

Dodala je da cijepiva ima dovoljno, svatko se može cijepiti i zaštiti sebe stoga moje nošenje maske. Kaže da je provođenje mjera komoditet svih ovih što se ne žele cijepiti.

- Sorry ali ja više radi toga ne želim nositi maske niti provoditi mjere - zaključila je Marković.