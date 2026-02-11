Gradonačelnik Banje Luke cvili za Krajinom, a sad poručio: 'Poštujem hrvatske zakone..'

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković službeno je reagirao prema hrvatskim vlastima zbog, kako navodi, učestalih zadržavanja i pretresa na graničnom prijelazu Gradiška. Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Banjoj Luci uputio je prosvjedno pismo u kojem traži objašnjenje postupanja granične policije, javlja Klix.ba.

Stanivuković je u dopisu generalnom konzulu Zoranu Piličiću naveo da je 7. i 10. veljače bio podvrgnut, kako tvrdi, nesrazmjernim kontrolama. Navodi da su ga tada detaljno pregledavali, uključujući pretres osobe, vozila i prtljage.

Ističe da za takve mjere nije dobio jasno obrazloženje pravne osnove te da su, prema njegovu mišljenju, prelazile okvire uobičajene granične kontrole. Prilikom ulaska u Hrvatsku 7. veljače izrečena mu je novčana kazna od 700 eura, koju je, kako navodi, platio. Tvrdi da je time ispoštovao propise Republike Hrvatske.

Unatoč tome, kaže da su se detaljne kontrole nastavile i tri dana kasnije, 10. veljače, zbog čega sumnja na selektivan pristup ili diskriminaciju.

Stanivuković smatra da je sve povezano s njegovim govorom na Svetosavskoj akademiji u Gračacu u siječnju. U pismu navodi da je o povijesnim stradanjima i složenim društvenim okolnostima govorio 'isključivo s aspekta ljudske tragedije i potrebe da se iz prošlosti izvuku pouke koje vode miru, stabilnosti i međusobnom uvažavanju'.

U govoru u Gračacu, održanom u sklopu Svetosavske akademije, spominjao je Republiku Srpsku Krajinu, paradržavu koja je na teritoriju Hrvatske postojala od 1991. do 1995. godine, što je izazvalo reakcije dijela hrvatske javnosti.

- Poštujem zakone Republike Hrvatske i nemam nikakve namjere koje bi bile suprotne pravnom poretku ili sigurnosti države. Vjerujem da ni vama nije želja poslati poruku kako nismo dobrodošli na teritorij Republike Hrvatske - naveo je Stanivuković.

Na svom Facebook profilu objavio je i da je kažnjen zbog govora koji je održao u Lici i Dalmaciji te da kaznu prihvaća jer poštuje zakone druge države. Dodao je da ga hrvatska granična policija nakon tog govora, kako tvrdi, pri svakom ulasku i izlasku iz zemlje zaustavlja i pretresa.

Tvrdi i da su identificirani njegovi prijatelji i suradnici koji su s njim boravili na tim područjima. - I ne samo prema meni, nego su identificirali sve moje prijatelje i suradnike koji su u posljednjih godinu dana bili zajedno sa mnom u tim krajevima. Razumijemo ako se to dogodi jednom, pa i drugi put, ali da se to radi svaki put i pri ulasku i pri izlasku, to je već poruka. Postavlja se pitanje kakva - kazao je.

Stanivuković poručuje da želi graditi dobrosusjedske odnose te najavljuje da će od Konzulata, Vlade RH i nadležnih institucija zatražiti službeno očitovanje o postupanju prema njemu i njegovim suradnicima.

- Očekujem poštovanje zakona, dostojanstva i jednak tretman za sve građane, upravo onako kako se i mi odnosimo prema svima, bez iznimke - poručio je.