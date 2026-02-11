Obavijesti

News

Komentari 11
PROBLEM PRETRES

Gradonačelnik Banje Luke cvili za Krajinom, a sad poručio: 'Poštujem hrvatske zakone..'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Gradonačelnik Banje Luke cvili za Krajinom, a sad poručio: 'Poštujem hrvatske zakone..'
Banja Luka: Draško Stanivuković na ročištu o spornoj imovini RK Borac | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Draško Stanivuković tvrdi da su on i njegovi suradnici na prijelazu Gradiška izloženi detaljnim kontrolama i nakon što je platio kaznu od 700 eura

Admiral

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković službeno je reagirao prema hrvatskim vlastima zbog, kako navodi, učestalih zadržavanja i pretresa na graničnom prijelazu Gradiška. Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Banjoj Luci uputio je prosvjedno pismo u kojem traži objašnjenje postupanja granične policije, javlja Klix.ba.

Stanivuković je u dopisu generalnom konzulu Zoranu Piličiću naveo da je 7. i 10. veljače bio podvrgnut, kako tvrdi, nesrazmjernim kontrolama. Navodi da su ga tada detaljno pregledavali, uključujući pretres osobe, vozila i prtljage.

NALOG ZA DEPORTACIJU Bild: Huso ima dosje, ilegalno živi u Njemačkoj već 23 godine: Dobiva 7250 € pomoći mjesečno
Bild: Huso ima dosje, ilegalno živi u Njemačkoj već 23 godine: Dobiva 7250 € pomoći mjesečno

Ističe da za takve mjere nije dobio jasno obrazloženje pravne osnove te da su, prema njegovu mišljenju, prelazile okvire uobičajene granične kontrole. Prilikom ulaska u Hrvatsku 7. veljače izrečena mu je novčana kazna od 700 eura, koju je, kako navodi, platio. Tvrdi da je time ispoštovao propise Republike Hrvatske.

Unatoč tome, kaže da su se detaljne kontrole nastavile i tri dana kasnije, 10. veljače, zbog čega sumnja na selektivan pristup ili diskriminaciju.

NAJAVIO OBRAČUN Dodik prijeti: ‘Samostalnost RS-a naš je politički cilj...'
Dodik prijeti: ‘Samostalnost RS-a naš je politički cilj...'

Stanivuković smatra da je sve povezano s njegovim govorom na Svetosavskoj akademiji u Gračacu u siječnju. U pismu navodi da je o povijesnim stradanjima i složenim društvenim okolnostima govorio 'isključivo s aspekta ljudske tragedije i potrebe da se iz prošlosti izvuku pouke koje vode miru, stabilnosti i međusobnom uvažavanju'.

U govoru u Gračacu, održanom u sklopu Svetosavske akademije, spominjao je Republiku Srpsku Krajinu, paradržavu koja je na teritoriju Hrvatske postojala od 1991. do 1995. godine, što je izazvalo reakcije dijela hrvatske javnosti.

Konaković: Dodik aktivno lobira za secesiju, EU mora reagirati
Konaković: Dodik aktivno lobira za secesiju, EU mora reagirati

- Poštujem zakone Republike Hrvatske i nemam nikakve namjere koje bi bile suprotne pravnom poretku ili sigurnosti države. Vjerujem da ni vama nije želja poslati poruku kako nismo dobrodošli na teritorij Republike Hrvatske - naveo je Stanivuković.

Na svom Facebook profilu objavio je i da je kažnjen zbog govora koji je održao u Lici i Dalmaciji te da kaznu prihvaća jer poštuje zakone druge države. Dodao je da ga hrvatska granična policija nakon tog govora, kako tvrdi, pri svakom ulasku i izlasku iz zemlje zaustavlja i pretresa.

RS IMA PREDSJEDNIKA Dodikov sramotan govor: 'Pobijedili smo sarajevsku čaršiju. Balije će žaliti za mnom'
Dodikov sramotan govor: 'Pobijedili smo sarajevsku čaršiju. Balije će žaliti za mnom'

Tvrdi i da su identificirani njegovi prijatelji i suradnici koji su s njim boravili na tim područjima. - I ne samo prema meni, nego su identificirali sve moje prijatelje i suradnike koji su u posljednjih godinu dana bili zajedno sa mnom u tim krajevima. Razumijemo ako se to dogodi jednom, pa i drugi put, ali da se to radi svaki put i pri ulasku i pri izlasku, to je već poruka. Postavlja se pitanje kakva - kazao je.

Stanivuković poručuje da želi graditi dobrosusjedske odnose te najavljuje da će od Konzulata, Vlade RH i nadležnih institucija zatražiti službeno očitovanje o postupanju prema njemu i njegovim suradnicima.

- Očekujem poštovanje zakona, dostojanstva i jednak tretman za sve građane, upravo onako kako se i mi odnosimo prema svima, bez iznimke - poručio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €
PREGLEDALI MI MERCEDES

Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €

Stanivuković je nedavno zgrozio hrvatsku javnost govorom u kojem je izrazio žaljenje za 'srpskom Krajinom'.
U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska
NAJAM ZA 'KIKIRIKI'

U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska

Privatni Medikol u riječkoj bolnici, koju od 2020. vodi HDZ-ov Alen Ružić, nije 15 godina plaćao ni režije, nego je to umjesto njih plaćala bolnica. Nakon nalaza revizije, Ružić je dug naplatio, ali ugovor je i dalje sporan...
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Zabilježena su dva dobitnika 5+1 kombinacije, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026