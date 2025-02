Gradonačelnik Dubrovnika: Zbog velikog odrona stijena molimo pojedince na evakuaciju

Zbog opasnosti od odrona stijena sa Srđa danas je došlo do zatvaranja prometa kod Dubrovnika, javlja dulist.hr. Zbog toga došlo je i do kolapsa i prometu, a novonastali situaciju komentirao je i dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

- Nakon što je utvrđeno da je na predjelu brda Srđ jedan bor visine 5 metara razbio stijenski kompleks, specijalizirana tvrtka započela je radove na stabilizaciji područja. Utvrđeno je da jedna stijena koja prijeti padom ima čak dvostruko veću masu od one koja je pala prije dva dana. Izvijestili su kako potrebni radovi za učvršćenje će trajati do sutra do popodnevnih sati. Zbog toga je predloženo privremeno zatvaranje ceste. Grad je nakon toga o opasnosti obavijesti i građane koji žive neposredno ispred navedene lokacije i upozorio ih na prijetnju i zamolio da večeras ne budu na to lokaciji - rekao je Franković.

Gradonačelnik je inicirao i sastanak u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, tijekom kojeg je odlučeno da će Ministarstvo hitno odobriti mjere zaštite.

- Radovi će uključivati postavljanje zaštitnih mreža, s ciljem stabilizacije stijena, te će se raditi u dvije faze. Planira se postavljanje zaštitne mreže 150 metara dužine, a izvođač radova predviđa da će prva faza biti završena do kraja ožujka, bez potrebe za dodatnim zatvaranjima ceste. Ministarstvo je također zatražilo od Hrvatskih cesta da izrade cjelokupni projekt zaštite brda Srđ kao sljedeću fazu, nakon postavljanja zaštitne mreže - dodao je Franković.