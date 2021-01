Gradonačelnik Gline Stjepan Kostanjević u utorak nije htio komentirati izjave geodeta i sumještanina Ivana Jankovića koji ga je nazvao potkapacitiranim i prozvao za katastrofalnu organizaciju na terenu.

- Ne bih to komentirao, poznajem mladića i ne znam zašto je revoltiran - rekao je Kostanjević, piše Jutarnji.

Pokušao je objasniti i to što ga se danima prozivalo da ga nema u medijima, da ga ne vide ni na terenu i da nije među ljudima.

- Kada se grad obnovi i sve vrati u normalu onda ćemo se naslikavati - vrlo šturo je odgovorio gradonačelnik Gline.

Podsjetimo, geodet Ivan Janković bio je oštar što na svojim društvenim mrežama te nije štedio riječi prema gradonačelniku.

- Bio sam na sastanku stožera, bilo je 50-ak ljudi, a među njima je bio i glinski gradonačelnik Stjepan Kostanjević. To je potkapacitiran čovjek! Nekidan sam napisao da nije vrijeme za prozivke, ali moram... Većina ljudi to misli, ali malo tko to želi javno reći. Koordinacija i organizacija je ispod nule. Privatne inicijative održavaju situaciju da ne dođe do potpunog sloma. Izuzetak su vatrogasci kojima svaka čast. Hrvatski centar za potresno inženjerstvo (statičari, op. a.) odrađuje lavovski posao na terenu. Onaj tko bi to sve trebao uvezati - nije na terenu. Nije sposoban, iako to nije problem. Problem je što on misli da jest - komentirao nam je Janković za 24sata.

Očito da gradonačelnika Gline to nije previše uzrujalo. O samim štetama na području Gline Kostanjević je rekao da je sanacija pod kontrolom, da je oko 4500 ljudi iz Gline prijavilo štete na nekretninama te je procijenio da će oko 2000 nekretnina biti neupotrebljivo.

- Zasad ima o 400 zahtjeva za kontejnerima, a realizirali smo oko 120, uglavnom privatne donacije. O ukupnoj šteti je teško govoriti jer nam velike probleme rade i novi, manji potresi - rekao je gradonačelnik.