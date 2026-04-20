Gradonačelnik Metkovića Milan optužio Grmoju za pogodovanje

Gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan (HDZ) prozvao je u ponedjeljak predsjednika Mosta Nikolu Grmoju za pogodovanje svom tetku u prenamjeni zemljišta 2015. godine, dok je Grmoja bio zamjenik gradonačelnika. Milan je na konferenciji za novinare ustvrdio da je Grmoja zlouporabio položaj i ovlasti jer je kao zamjenik gradonačelnika Metkovića utjecao na izmjene prostornog plana, kojima je poljoprivredno zemljište njegovoga tetka, površine 3514 četvornih metara, prenamijenjeno u građevinsko, iako nije imalo nikakvu komunalnu infrastrukturu.

„Time je značajno uvećana vrijednost zemljišta, a Grmoja je svojoj obitelji priskrbio znatnu imovinsku korist. Građani imaju pravo znati sve okolnosti iz 'afere tetak'. Pozivam ga da bude dosljedan vlastitim načelima i, ako već inzistira na odgovornosti, podnese kaznenu prijavu protiv samoga sebe i svih uključenih“, rekao je Milan.

Osobno se ne bavim podnošenjem kaznenih prijava niti političkim obračunima, od 2017. godine moj fokus je na razvoju Metkovića i projektima za dobrobit naših građana, dodao je.

Ostaje otvoreno pitanje - konstruiraju li se afere drugima kako bi se skrenula pozornost s vlastitih odluka, poručio je Milan.

Grmoja je 13. travnja podnio kaznenu prijavu protiv Milana i drugih uključenih osoba zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti u prenamjeni zemljišta obitelji Milanovog brata iz sportsko-rekreativne zone u građevinsko zemljište kroz izmjene prostornog plana.

Milan mu je odgovorio da je izrađivač plana utvrdio kako je sve zakonito, dodavši da vlasnik zemljišta nije u obiteljskoj vezi s njim.

„Supruga mog brata je sestra investitora i on meni ne dođe ništa. Jedino je problem što je nelegalno radio na zemljištu prije donošenja prostornog plana i sve smo to prijavili“, objasnio je tada gradonačelnik Metkovića.