Gradonačelnik Ogulina: 'Da sam pozitivan saznao sam iz medija'

Naime, gradonačelnikov zamjenik Danijel Vukelja od srijede je u samoizolaciji s potvrđenom infekcijom, ali bez simptoma, te su u četvrtak testirani svi njegovi kontakti

<p>Gradonačelnik Ogulina <strong>Dalibor Domitrović</strong> obolio je od Covida-19, potvrđeno je Hini u Stožeru Civilne zaštite u četvrtak navečer. Domitrović je poručio da se osjeća dobro, "upravo odlično", te je najavio da će u petak, kada se budu znali svi rezultati testiranja, objaviti način na koji će se to odraziti na vođenje grada i funkcioniranje Gradske uprave.</p><p>Naime, gradonačelnikov zamjenik <strong>Danijel Vukelja</strong> od srijede je u samoizolaciji s potvrđenom infekcijom, ali bez simptoma, te su u četvrtak testirani svi njegovi kontakti, njih 27. Vukelja je za <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/gradonacelnik-ogulina-upravo-sam-iz-medija-saznao-da-sam-pozitivan-na-koronavirus-15007326">Jutarnji list</a> izjavio kako ima simptome te kako se izolirao sa suprugom od ostatka obitelji na gornjem katu kuće. </p><p>Domitrović se u četvrtak oko ponoći obratio sugrađanima putem društvenih mreža te izjavio kako je upravo iz medija saznao da je pozitivan. </p><p>- Poštovane sugrađanke i sugrađani, već dva dana nalazim se u samoizolaciji zbog sumnje da sam zaražen koronavirusom. Danas sam bio na testiranju i upravo sam iz medija saznao da je test pozitivan! Nemam nikakve simptome i dobro se osjećam. Naravno, u samoizolaciji ostajem do potpunog ozdravljenja. Sa radom nastavljam iz samoizolacije, putem e -maila, telefonske i video veze. Nažalost, virus se uvukao u sve pore društva i izgleda da počinjemo plaćati danak neodgovornog ponašanja.<br/> Sve vas pozivam na odgovorno ponašanje, pratite naputke struke i budite odgovorni. Živi, zdravi i negativni na virus bili - napisao je Domitrović.</p><p>U nevezanom slučaju u četvrtak je bilo pozitivno još četvero Ogulinaca, te je Ogulin postao novo žarište gdje epidemiolozi poduzimaju sve da izoliraju infekciju, odnosno da se ona prestane širiti.</p><p>Do sada je potvrđeno da je u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević hospitalizirana 83-godišnjakinja iz Vrhovina, koja je bila kod kćeri u Ogulinu, a ostali se liječe kod kuće. Riječ je o najmanje jedanaest osoba, sutra će biti objavljen točan broj.</p><p>Zgrada Gradske uprave bila je od srijede zatvorena, a u četvrtak se, po preporuci epidemiologa, normalno radilo, osim što je dio zaposlenika u samoizolaciji.</p><p>U Karlovačkoj županiji od početka epidemije pa do četvrtka bilo je 57 slučajeva zaraze, 26 aktivnih slučajeva.</p>