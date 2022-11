Gradonačelnik Oroslavja: 'Auto mi je oštećen, nadam se da to nije zbog mojih radnji u gradu'

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je na društvenim mrežama kako je netko oštetio njegov osobni automobil marke Škoda. Napisao je da se nada kako njegovo upravljanje gradom nije razlog za to, kao i da se nada da će se 'krivac' sam javiti...

Foto: ViktorSimunic/Facebook

- Dragi svi, mogu pretpostaviti da se neke moje radnje na čelu grada ne mogu dopasti baš svima. No nadam s da to nije razlog zbog kojeg bi mi netko krenuo oštećivati auto. Radi se o malo starijoj Škodi koju dobro pazim jer me još uvijek dobro služi. Prihvaćam da se nezgoda možda dogodila u sekundi i da se u žurbi nije stiglo reagirati pa molim osobu kojoj se ovo desilo da mi se javi. Jamčim diskreciju i nadam se brzom javljanju na radost obje strane. Svima želim ugodan ostatak dana, Šimunić Viktor, gradonačelnik Oroslavja - napisao je na svojem Facebook profilu.

Foto: ViktorSimunic/Facebook

Objava je podijeljena i na lokalnim grupama na društvenim mrežama.

