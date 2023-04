Gradonačelnik Oroslavja tvrdi: HDZ-ovac me uznemiravao, fotografirao mi je dvorište

Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavja, optužio je tamošnjeg HDZ-ovog gradskog vijećnika Danijela Vnuka da mu je neovlašteno snimao dvorište i službeni automobil. Sve se, kako je Šimunić napisao na svome Facebook profilu, događalo u subotu popodne.

- Nažalost, Danijel Vnuk je danas uznemiril moju mamu, tatu i nećake jer je došel do mojeg dvorišta i fotografiral dvorište i službeni auto. Nazovi me, Danijel, drugi put, pustil te bum u dvorišće, pitaj za dozvolu kak normalni ljudi inače rade i fotografiraj do mile volje. Izbroji sve čučeke, purane i mačke koje imam. Pogle koliko trešnja ima cvjetova. Evo, dajem da svi vide - napisao je Šimunović koji je o svemu obavijestio i policiju.

Policija je, piše portal nizagorjemalo.hr, oko 18 sati zaista došla do Vnuka te uzela izjavu. HDZ-ov vijećnik novinarima portala kazao je kako nije snimao gradonačelnikovu kuću, već da je šetao i pričao na mobitel. Obojica žive u istoj ulici, a Vnuk je, kaže, izašao u šetnju. "U nedostatku inspiracije za nove ideje Viktor izmišlja konstrukcije", poručio je.

Šimunić je rekao kako ga je policija uputila da digne privatnu tužbu.

