Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić: Tražimo trajno i legalno rješenje problema oko troske

Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić poručio je u subotu, nakon prosvjeda Siščana, da dijeli zabrinutost svih građana zbog posljedica prerade troske u Sisku, ustvrdivši da već nekoliko mjeseci aktivno djeluju kako bi pronašli legalno i trajno rješenje tog problema. "Kao građanin Siska, dajem snažnu podršku mojim sugrađanima na mirnom prosvjedu, a kao gradonačelnik neću odustati ni milimetra i inzistirat ću do kraja kod svih uključenih aktera da se ovaj problem istraži i raščisti do kraja", priopćio je Orlić. Napominje da je na njegovu inicijativu pokrenuta radna skupina stručnih službi Grada, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti "kako bi svi skupa, kao građani, bez obzira na funkcije, djelovali u zajedničkom interesu protiv štetnih odluka bivše gradske vlasti zbog čega danas Sisak kao grad nema nikakav pravni alat da to spriječi.

Stoga su im se, kaže, na sastanku 3. listopada pridružili i građani koje uvijek pozivaju da prisustvuju takvim razgovorima u cilju transparentnog i jasnog komuniciranja. "Tako će biti i ubuduće, građani su uvijek dobrodošli na ovakve sastanke", kazao je.

Ističe da su od Fonda za zaštitu okoliša jasno zatražili hitno reagiranje i postavljanje mjernih postaja koja će pratiti mjerenje koncentracije onečišćujućih tvari lebdećih čestica.

Inzistiraju također da se provedu najmanje tri nepovezane i neovisne analize sastava troske koja se dovozi u Sisak i koliko je opasna za okoliš.

Od Ministarstva su hitno zatražili izvještaj Hrvatskog geološkog instituta i vještačko mišljenje Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu temeljem presude suda Europske Unije.

Tisuću Siščana okupilo se u subotu ispred pogona Kemokopa prosvjedujući drugi put u mjesec dana protiv dovoza i obrade troske u Sisku i tražeći reviziju natječaja Fonda za zaštitu okoliša kojim je troska klasificirana kao neopasni otpad.

Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) Mirko Budiša ponovio je u subotu, reagirajući na prosvjed Siščana, da otpadna troska koja se dovodi iz Biljana Donjih na obradu u Sisak nije opasan otpad te ne ugrožava okoliš ni zdravlje ljudi.

"Sve analize koje su rađene i prije i tijekom postupka javne nabave ali i nakon obrade otpadne troske po ukidanju statusa otpada pokazale su da se radi o neopasnom materijalu, koji nema ni jedno od 15 svojstava koja materijal čine opasnim", rekao je Budiša.

Analize su rađene u akreditiranim laboratorijima, akreditiranim metodama te se takve analize mogu smatrati vjerodostojnima, dodao je.