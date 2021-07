Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u predvorju Gradske uprave održat će konferenciju za medije na kojoj će govoriti o prvih mjesec dana svog mandata.

- U ovih zadnjih 37 dana smo imali 15 presica. Odlučili smo da svaki utorak imamo konferenciju za medije otprilike u ovo vrijeme, da ne dajemo izjave samo na terenu, već da jednom tjedno možemo odgovoriti na sva pitanja - rekao je na početku Tomašević.

Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika, izvijestio je o sedam točaka oko obnove grada.

- Grad je angažirao inženjere, pregledi oštećenih zgrada su pri kraju, ostalo je tek nekoliko kompliciranijih. Intenzivirana je komunikacija s Ministarstvom za prostorno uređenje i Fondom za obnovu. Prema dogovoru s ministrom Horvatom i ravnateljem Vanđelićem, regrutirani su razni stručnjaci kako bi ih se stavilo na raspolaganje Fondu i pospješilo njihov rad. Oformljeni su mobilni timovi koji će biti na terenu, ići će od vrata do vrata i ispunjavati prijavnike za sve suvlasnike koji nisu aplicirali - poručio je Korlaet.

Zamjenica Danijela Dolenec dotaknula se izvješća Holdinga, smjena i imenovanja.

- Nova se uprava u međuvremenu doista uhvatila u koštac s neodgodivim zadacima. Sam natječaj, kao što znate, raspisali smo za tri člana uprave, njemu je rok bio ovog ponedjeljka. Posebno smo istaknuli potrebu za stručnjacima i da smo doista istaknuli da se jave najmotiviraniji i najstručniji ljudi koji će se pridružiti sastavu. Do sada je pristiglo 56 prijava, no kako je poštanski rok bio jučer, još ćemo sačekati dan-dva. Nakon toga ide selekcijski proces i izbor - poručila je.

Dotaknula se i preustroja Gradske uprave.

- Do rasta je došlo u proteklih nekoliko godina i 27 ureda otežava racionalni način poslovanja. Prema toma, ono što je sada na sjednici Gradske skupštine, je prijedlog ustrojstva sa 16 ureda koji će omogućiti upravo to. To je tek jedan, ili prvi korak u onome što vidimo kao dugoročniji preustroj - poručila je Dolenec.

- Mi smo naslijedili pročelnike koji se ne mogu mijenjati kao što novi premijer sastavlja Vladu. U proteklim danima smo uspjeli razriješiti 10 pročelnika, i u tom smislu želim najaviti da će za pet ureda biti raspisani javni natječaji. Javne natječaje ćemo raspisati krajem kolovoza - rekla je.

Novi rezovi: Manje plaće, novi vozni park

Najavila je i smanjenje plaća rukovodećih kadrova.

- Smanjit ćemo plaće pročelnika i posebnih savjetnika, oni imaju veću plaću nego gradonačelnik. To treba uskladiti - rekla je i dodala kako će predložiti i smanjenje naknada za vijećnike, ali i za članstvo u upravama pod ingerencijom Grada i školskim odborima

- Trenutno radimo pažljive analize i uskoro ćemo ga predstaviti u potpunijoj varijanti. Radi se o uštedama od oko 20 milijuna kuna na godišnjoj razini - rekla je.

- Aneksom ugovora ćemo smanjiti vozni park - kaže Tomašević. Vratili su i skupocjene automobile, dodao je, istaknuvši kako su ostavili Renault Megane, Škoda Octaviju i Opel Corsu.

- Kredit smo uzeli na rok od godinu dana kako bismo premostili jaz privremeno između prihoda i rashoda. Situacija u Gradu i Holdingu nije dobro - istaknuo je dodavši kako je, nažalost, velik dio proračuna već potrošen.

- Dobili smo prvi prijedlog ušteda od svih 27 pročelnika s kojim nismo zadovoljni - rekao je.

Tomašević je poručio kako je razlika između prihoda i rashoda lani bila oko 800 milijuna kuna.

- Mi Vladi sad imamo za vratiti oko 800 milijuna kuna. To je na taj način samo prividno zatvoren gubitak prošle godine, no to je akumulirani gubitak koji moramo rješavati. Za sve to treba vremena, razgovaramo s državom i to ide dobro. Trebat će nam jedan veći aranžman na jesen - poručio je.

- Što se tiče prihoda, oformili smo i radnu skupinu za naplatu potraživanja koje Grad ima prema drugima. Želimo da se prođu sva potraživanja i kako bismo došli do naknade da povećamo prihode. Objavili smo Izvješće o primopredaji, tamo se nalazi bilanca, to je dostupno cijeloj javnosti. Cijelo vrijeme imamo manje probleme u odnosu na ove. Moram reći da u zadnjih nekoliko mjeseci se odluke gotovo nisu donosile. Puno odluka se nije donosilo nakon smrti Bandića, i sve one su nas dočekale u ovih mjesec dana, puno energije je išlo na to - rekao je Tomašević i rekao kako je jedan od tih problema bio ZET-ov prijevoz između Zagreba i Velike Gorice.

- Nakon tri mjeseca će se subvencija Velike Gorice povećati na iznos prema kojem ZET neće kumulirati gubitke - poručio je.

'Bivšem gradonačelniku je očito plaća bila kao džeparac'

Ponovio je kako će se smanjivati plaća pročelnika i posebna savjetnika.

- Prosječne plaće pročelnika se kreću od 20.000 kuna pa nadalje. Moja plaća je 17.400, zamjenicima oko 15.000, posebni savjetnici gradonačelnika imaju oko 18.000, veće nego sam gradonačelnik. Ne znam ni jedan grad koji ima takav sustav plaća. Očito da je bivši gradonačelnik imao sustav prema kojem je njegova plaća bila kao džeparac - rekao je.

- Zaustaviti ćemo nove odluke mjere roditelj-odgojitelj - rekao je.

Potvrdio je još jednom kako je od 27 pročelnika i pročelnica, po zakonu su njihovi mandati neopozivi, njih 10 je otišlo.

- Neki su ostali u sustavu, neki su privremeno. Gospodin Jelić će otići isto tako iz Uprave u kolovozu, nazad u zdravstveni sustav. Ključno nam je da to bude tranzicija, a ne revolucija. U tom smislu smo neke ljude ovlastili za potpis umjesto pročelnika, negdje imenovali v.d. pročelnika. To je tranzicija koja će trajati - rekao je.

- Ne žalim zbog načina na koji sam postavio ljude - odgovorio je na pitanje novinara istaknuvši kako je situacija to zahtijevala.

- Imenovali smo dvoje članova Uprave, a kasnije smo raspisali natječaj za još troje. U tom smislu, podsjetit ću, da je tjedan dana nakon toga, da je USKOK ušao u GSKG i uhitio šefa unutar toga, smijenjen je direktor. Počeli smo raditi odmah - rekao je.

O natječajima i Povjerenstvu za sukob interesa

Na upit nije li onda nedosljedan jer je najavljivao natječaje i je li mogao postaviti privremene predsjednike ZG Holdinga, Tomašević je ponovio kako prema Zakonu o trgovačkim društvima ne postoji funkcija vršitelja dužnosti.

- HDZ-ovci sad kažu da sam radio mimo Zakona, pa kako su onda to prije dozvoljavali - pita Tomašević.

- Jedan od gradskih zastupnika, Mario Župan, bio jedan od tih članova ZG Holdinga, kojeg je imenovao Bandić, a ne Skupština. Ti dvostruki standardi nisu dobri. Članovi Uprave i Nadzornog odbora su upisani, sve je lege artis. I samo je Povjerenstvo nekoliko dana nakon što su pokrenuli proceduru, su tražili od Sabora da se taj članak briše iz Zakona - poručio je.

- Ja poštujem rad Povjerenstva za sukob interesa, svu dokumentaciju ću dati, postovat ću njihovu odluku, ali ću osporavati da imenovanje članova Uprave nije u ingerenciji gradonačelnika nego Skupštine - istaknuo je.

- Dosadašnja praksa je da lokalni čelnici biraju. U svakom slučaju mislim da je dobro da se taj članak izbriše iz Zakona - poručio je.

O javnoj bilježnici koju je angažirao, Tomašević je istaknuo kako je trebalo ovjeriti odluku o imenovanju nove Uprave Zg Holdinga te da su za to tražili osobu od povjerenja.

- Budući da članovi NO i trgovačkih društava nisu javni dužnosnici, on ne spada pod sukob interesa, ali smo se unatoč tome dogovorili da ona neće obavljati poslove dok je on u NO Zg Holdinga - istaknuo je.

- To zakon ne nalaže, ali ćemo mi tako raditi. Ona neće raditi javnobilježničke poslove s Gradom - naglasio je.

- Ja nemam nikoga kome sam obećao neku funkciju nakon izbora - poručio je Tomašević i rekao da nikoga nije zadužio ni obećao, "kamoli za donaciju od 10.000 kuna".

- U tom smislu mi je nevjerojatno da stranke koje su prijavile 0 kuna donacija, nego su one išle raznim putevima, pa prvo u stranku da se ne vidi, ja ne vidim takav sustav. Nema osobe kojoj sam išta obećao nakon izbora. Ne želim uopće na taj način upravljati gradom, to je praksa drugih stranaka - rekao je.