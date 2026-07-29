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Gradonačelnik Visa napadnut u centru grada zbog terase kafića

Piše Antonela Šaponja,
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Gradonačelnik Visa napadnut u centru grada zbog terase kafića
Foto: 24sata/Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Incident je izbio nakon što je gradonačelnik Hrvoje Mratinić osobno došao ukloniti dio štekata poznatog viškog kafića

Gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić fizički je napadnut u srijedu oko 9.30 sati u središtu grada, doznaje Slobodna Dalmacija. Do napada je došlo nakon što je Mratinić osobno došao ukloniti dio štekata, odnosno klupice i jastuke koje godinama koristi poznati viški kafić Biliba. Sve okolnosti napada tek treba utvrditi policija, no prema neslužbenim informacijama Slobodne Dalmacije, gradonačelnika je navodno udario brat vlasnice kafića Ane Kovač.

Sukob između gradske vlasti i vlasnika ugostiteljskog objekta, kako navode, traje otkako je Mratinić preuzeo dužnost. Grad je u nekoliko navrata zabranio koncerte koje je organizirao kafić Biliba, nakon čega se rasprava o opravdanosti takvih odluka preselila i na društvene mreže.

Foto: Čitatelj 24sata

Jedno od pitanja koje se pritom postavljalo bilo je može li Grad zabraniti događaje ako su oni uredno prijavljeni. Napetosti su kulminirale u srijedu ujutro tijekom pokušaja uklanjanja dijela ugostiteljske terase.

- Problem sa štekatima i površinama koje zauzimaju kafići, restorani i ostali ugostiteljski objekti prisutan je u cijelom Visu. Iako su možda imali desetak ili dvadeset posto viška, nije logično da gradonačelnik to dolazi osobno rješavati - rekao je za Slobodnu Dalmaciju jedan stanovnik Visa.

Drugi je dodao da građani žele uvođenje reda, ali "ne baš na ovakav način". Policija utvrđuje sve okolnosti događaja, a više informacija trebalo bi biti poznato nakon završetka kriminalističkog istraživanja.

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Komentari 2
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