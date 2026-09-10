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GRAĐANI SE BUNILI

Gradonačelnik Zaprešića otkrio: 'Tvrtki Tabak ukinuta je dozvola za gospodarenje otpadom!'

Piše 24sata,
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Gradonačelnik Zaprešića otkrio: 'Tvrtki Tabak ukinuta je dozvola za gospodarenje otpadom!'
Zagreb: Sjednica predsjedništva HDZ-a, okupljanje u tijeku | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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'Interesi Zaprešića, kvaliteta života i sigurnost naših građana na prvom su mjestu!', objavio je Turk na Facebooku

Kako smo pisali u srijedu, još ništa od sanacije vreća s neopasnim otpadom u gospićkom silosu. U vrećama je 650 tona izmljevenog otpada, a trebala je to biti prva faza sanacije. Fond za zaštitu okoliša poništio je javnu nabavu u kojoj je prvotno izabrana Tabak grupa iz Zaprešića. Oni su ponudili odraditi posao po cijeni nižoj od procijenjene vrijednosti nabave, za 446.000 eura s PDV-om. 

Međutim, u Zaprešiću je izbila pobuna građana jer nisu objasnili kako će otpad obrađivati, koliko dugu i u kojoj količini će ga skladištiti u svom pogonu u Dravskoj ulici u tom gradu pored Zagreba. Građani su organizirali i prosvjed za subotu, a direktor Ivan Tabak je rekao da će ponuditi drugu metodologiju. Međutim, po obavijesti Fonda, ponudu je povukao.

NIŠTA OD PRVE FAZE SANACIJE Pripuz preskup, Tabak odustao: Poništen natječaj za 650 tona iz Gospića. Ići će na spaljivanje?
Pripuz preskup, Tabak odustao: Poništen natječaj za 650 tona iz Gospića. Ići će na spaljivanje?

Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk sada je objavio novosti. 

"Još jedna važna vijest za Zaprešić - tvrtki TABAK ukinuta je i dozvola za gospodarenje otpadom!

Odluka nadležnog Upravnog odjela Zagrebačke županije uslijedila je nakon što smo ukazali na niz nepravilnosti, ali i jasno istaknuli da našim GUP-om gospodarenje otpadom nije predviđeno u gospodarskoj zoni, posebice ne u neposrednoj blizini naseljenog dijela grada.

Interesi Zaprešića, kvaliteta života i sigurnost naših građana na prvom su mjestu!", objavio je na Facebooku. 

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Komentari 5
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