Gradonačelnik Zaprešića otkrio: 'Tvrtki Tabak ukinuta je dozvola za gospodarenje otpadom!'

Kako smo pisali u srijedu, još ništa od sanacije vreća s neopasnim otpadom u gospićkom silosu. U vrećama je 650 tona izmljevenog otpada, a trebala je to biti prva faza sanacije. Fond za zaštitu okoliša poništio je javnu nabavu u kojoj je prvotno izabrana Tabak grupa iz Zaprešića. Oni su ponudili odraditi posao po cijeni nižoj od procijenjene vrijednosti nabave, za 446.000 eura s PDV-om.

Međutim, u Zaprešiću je izbila pobuna građana jer nisu objasnili kako će otpad obrađivati, koliko dugu i u kojoj količini će ga skladištiti u svom pogonu u Dravskoj ulici u tom gradu pored Zagreba. Građani su organizirali i prosvjed za subotu, a direktor Ivan Tabak je rekao da će ponuditi drugu metodologiju. Međutim, po obavijesti Fonda, ponudu je povukao.

Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk sada je objavio novosti.

"Još jedna važna vijest za Zaprešić - tvrtki TABAK ukinuta je i dozvola za gospodarenje otpadom!

Odluka nadležnog Upravnog odjela Zagrebačke županije uslijedila je nakon što smo ukazali na niz nepravilnosti, ali i jasno istaknuli da našim GUP-om gospodarenje otpadom nije predviđeno u gospodarskoj zoni, posebice ne u neposrednoj blizini naseljenog dijela grada.

Interesi Zaprešića, kvaliteta života i sigurnost naših građana na prvom su mjestu!", objavio je na Facebooku.