Gradonačelnik Mandarić: Zbog korona virusa otkazuju se priredbe 'Đakovačkih vezova'

Nakon što je đakovački Samostan Milosrdnih sestara sv. Križa u utorak potvrdio da deset sestara pozitivno na korona virus, gradonačelnik Mandarić je sazvao konferenciju za novinare ispred zgrade Gradske uprave

<p>Đakovački gradonačelnik<strong> Marin Mandarić </strong>rekao je u utorak da se većina priredbi 54. Đakovačkih vezova otkazuje zbog pojave koronavirusa, da epidemiolozi provode sve aktivnosti i da je situacija pod kontrolom.</p><p><strong>Davor Božinović posjetio Sisak: </strong></p><p>Nakon što je đakovački Samostan Milosrdnih sestara sv. Križa u utorak potvrdio da deset sestara pozitivno na korona virus, gradonačelnik Mandarić je sazvao konferenciju za novinare ispred zgrade Gradske uprave.</p><p>- Situacija je pod kontrolom, epidemiolozi rade svoj posao - od evidencije svih kontakata sa zaraženima do drugih potrebnih aktivnosti - rekao je Mandarić.</p><p><strong>Časne sestre su dobro, ali zabrinuto</strong></p><p>Izvijestio je da se tijekom dana čuo sa sestrama u samostanu kako bi im pružio podršku, da su one "dobro, no i zabrinuto".</p><p>Zamjenik gradonačelnika i zamjenik načelnika Stožera Civilne zaštite Grada Đakova Robert Francem rekao je da u koordinaciji svih stožera - od gradske, županijske do nacionalne razine - tu situaciju mogu staviti pod kontrolu.</p><p>Na pitanje novinara ima li zaražene djece u vrtiću koji vode milosrdne sestre sv. Križa i jesu li djeca testirana, Francem je odgovorio da Grad zasad takvih podataka nema.</p><p><strong>Većina priredbi neće se održati</strong></p><p>Mandarić je, na pitanje što će biti s održavanjem 54. Đakovačkih vezova, a čiji je program Grad Đakovo predstavio prošli tjedan, odgovorio da se otkazuje većina priredbi te tradicionalne manifestacije izvornog narodnog folklora.</p><p>- Hoće li išta od previđenih programa biti održano znat će se za dan ili dva - izvijestila je u utorak đakovačka Gradska uprava. </p><p>- Na žalost, svjedoci smo da se epidemiološka situacija u Đakovu pogoršala tako da, kao organizatori, moramo najaviti da se ono o čemu smo pričali prije tjedan dana neće održati - poručio je Mandarić.</p><p>Smatra kako je s epidemiološkog stajališta prerizično organizirati takvo javno događanje koje privlači velik broj Đakovčana i njihovih gostiju pa Gradska uprava, kao organizator, nema drugog izbora, nego program "Đakovačkih vezova" maksimalno reducirati.</p><p> </p>