Gradovi vs. korona: Neki kafići rade do 18, otkazani i plesnjaci

Premijer Andrej Plenković u petak je predstavio nove mjere protiv korona virusa na državnoj razini. Najznačajnija je prekid nastave u školama i na fakultetima te u vrtićima. Iako, ostavljena je mogućnost da oni koji nemaju gdje s djecom zbog posla, ipak mogu dovesti djecu u škole ili vrtiće gdje će s njima biti dežurni nastavnici ili odgajatelji. Ekonomska mjera je odgoda plaćanja poreza na dohodak, poreza na dobit i plaćanja doprinosa. Dio prihoda, najavio je Plenković koji će sada zbog toga biti manji lokalnim jedinicama će središnji proračun nadomjestiti.

Osim Vladinih mjera, i županije, gradovi i općine su uveli neke svoje mjere.

KARLOVAČKA ŽUPANIJA - kafići i restorani rade do 18 sati

Stožer Civilne zaštite Karlovačke županije donio je nalog o promjeni radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Karlovačke županije. Njome je svim jedinicama lokalne uprave, odnosno Gradskim stožerima naloženo provođenje naloga da svi ugostiteljski objekti koji posluju na području Karlovačke županije, a registrirani su za pripremu i usluživanje hrane i pića, mogu raditi najranije od 6 i najkasnije do 18 sati svaki dan u tjednu, neovisno o vikendima. Nalog stupa na snagu danom donošenja i traje do opoziva.

Svi lokalni stožeri odmah su donijeli svoje odluke, pa u ovom trenutku nema ugostiteljskog objekta koji radi nakon 18 sati, osim jednog u Slunju. Tamo je naime, od odluke izuzet restoran Feniks, koji može raditi do 20 sati zbog prehrane interventnih službi, javlja KaPortal.

BJELOVAR - zatvaraju se sve gradske institucije

- Grad Bjelovar je otkazao apsolutno sva javna okupljanja. Zatvorit ćemo za javnost Kulturni i multimedijski centar, Bjelovarsko kazalište, Gradski muzej, Narodnu knjižnicu ‘Petar Preradović’, sve sportske dvorane, društvene domove. Rad Gradske uprave će se svesti na minimum, dakle smanjit će se rad djelatnika u Gradskoj upravi i sva poduzeća pod Gradom. Tako da molim stranke da ne dolaze u Gradsku upravu već da nam se obraćaju putem telefona ili maila. Ako netko ima za platiti neki račun u Gradskoj upravi, ne mora to napraviti u roku dva tjedna ili može putem interneta – naglasio je Hrebak i nastavio.

-Ja kao gradonačelnik sljedećih dva tjedna neću primati stranke i održavat ću sastanke samo nužne za funkcioniranje grada. Djelatnike Grada ćemo poslati na stari godišnji odmor ili će zbog djece biti doma. Ako će biti potrebno, zatvorit ćemo i Gradsku tržnicu, ali za sada to nećemo učiniti – istaknuo je gradonačelnik Bjelovara.

-Vezno uz odluku vlade o odgađanju nastave u školama kao i vrtićima, obavještavamo da roditelji koji nemaju gdje ostaviti djecu na čuvanje mogu ih dovesti u školu ili vrtić gdje će biti organiziran prihvat. Cilj prevencije je smanjiti kontakt ljudi, iako su djeca najmanje izložena virusu. No, s druge strane odluka Grada je da prihvat djece predmetne nastave neće biti jer dijete od 11 godina može ostati samo doma – izjavila je zamjenica gradonačelnika Valna Bastijančić Erjavec, javlja Bjelovarac.hr.

SPLIT - Osnovne škole i vrtići primat će djecu na prihvat

Od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine sva komunikacija Gradske uprave odvijat će se putem telefona i elektronske pošte. Stranke će se u uredima primati isključivo u terminima unaprijed dogovorenima putem telefona ili elektronske pošte. Radno vrijeme Centralne pisarnice ostaje nepromijenjeno, svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Također i radno vrijeme gradske Blagajne ostaje nepromijenjeno, od 8 do 12 sati.

Podsjećamo, račune je bez naknade moguće platiti i u svim poslovnica OTP banke.

Gradske tvrtke, Vodovod i kanalizacija, Čistoća i Split parking također su pozvale korisnike usluga da komunikaciju obavljaju telefonom ili elektroničkom poštom, a sve u cilju suzbijanja koronavirusa, zaštite i djelatnika i građana. Gradske ustanove u kulturi prema uputama Stožera odgodile su sve predviđene manifestacije i događaje, a odgađaju se i sva sportska događanja u sportskim objektima Grada Splita.

Djelatnici gradske uprave, gradskih tvrtki i gradskih ustanova nastavljaju i dalje obavljati svoje redovne poslove po ustaljenom radnom vremenu, a sve je ove mjere, prema preporuci Ministarstva zdravstva i Nacionalnog stožera, nužno uvesti radi zaštite svih građana.

Osnovne škole Grada Splita primit će učenike nižih razreda kojima roditelji radi posla ne mogu osigurati njihovu skrb od 8 do 16 sati.

Vrtići čiji je osnivač Grad Split (DV Cvit mediterana, DV Grigor Vitez, DV Radost i DV Marjan) također će od ponedjeljka biti otvoreni za djecu čiji roditelji rade i ne mogu organizirati čuvanje kod kuće. Upućujemo roditelje da detaljne informacije zatraže u školama i vrtićima koje njihova djeca pohađaju.

ZADAR - knjižnice rade, kulturni događaji otkazani

Osnovne škole i predškolske ustanove kojima je osnivač Grad Zadar te vrtići drugih osnivača koje Grad Zadar sufinancira od ponedjeljka, 16.ožujka 2020. godine su zatvoreni.

Djelatnici osnovnih škola i predškolskih ustanova će raditi i dužni su preuzeti djecu/učenike ukoliko roditelji zbog svojih poslovnih obaveza i zaduženja nisu u mogućnosti za njih osigurati skrb.

HNK Zadar i Koncertni ured Zadar odgodili su vlastite produkcije koncerata i predstava zbog preporuke otkazivanje svih javnih kulturnih i sportskih okupljanja u narednom razdoblju kako bi se preveniralo širenje korona virusa.

Gradska knjižnica Zadar poštuje naputke nadležnih stožera. Posudba knjiga odvija se po običaju, no usluge čitaonice i igraonice nisu dostupne, a omogućene su online rezervacije i produženja građe.

Znanstvena knjižnica Zadar također poštuje naputke nadležnih stožera te se posudba knjiga odvija po običaju.

ISTRA - na lokalnoj televiziji, facebooku i YouTubeu i škola na talijanskom

Istarska županija, putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine pokrenut će emisiju na talijanskom jeziku „Programma didattico in lingua italiana“. Emisija je namijenjena učenicima osnovnih talijanskih škola (uzrast od 1. do 4. razreda), ali i svim učenicima koji žele produbiti svoje znanje talijanskog jezika.

Inicijativa je nastala s ciljem da se i učenicima talijanskih osnovnih škola Istarske županije omogući praćenje nastavnog programa na talijanskom jeziku.

Projekt će u cijelosti biti financiran od strane Istarske županije te je za njegovu realizaciju uspostavljena suradnja s talijanskim osnovnim školama Istarske županije i Agencijom za odgoj i obrazovanje, koji su iskazali veliki interes za pokretanje spomenutog didaktičkog programa.

Emisija će se emitirati na lokalnoj televiziji TV Nova ,od ponedjeljka do petka, u jutarnjem terminu od 10:00 do 12:00 sati, a moći će se pratiti na društvenoj mreži Facebook i na Youtube kanalu TV Nove.

RIJEKA - odgađaju se programi Europske prijestolnice kulture

S obzirom na trenutni razvoj situacije vezane uz korona virus te mjere zaštite stanovništva koje se poduzimaju s ciljem sprječavanja širenja virusa, do 14. travnja odgađaju se sve manifestacije u organizaciji Grada Rijeke, ustanova u kulturi Grada Rijeke i Doma mladih, a neće se provoditi niti program Europske prijestolnice kulture.

Tako se do 14. travnja odgađaju svi programi u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti, Muzeju grada Rijeke, Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, Art kinu, Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca i Gradskom kazalištu lutaka dok će Gradska knjižnica Rijeka ostati otvorena, izuzev prostora Čitaonice.

Isto tako, u sportskim objektima Grada Rijeke do 14. travnja sportska događanja odvijat će se bez publike, a do istog datuma ukidaju se i termini za građane na Bazenima Kantrida.

Gradonačelnik Vojko Obersnel preporučio je svim organizatorima javnih događanja na području Grada Rijeke, i to događanja koja uključuju okupljanje ljudi u bilo kojem broju, da do daljnjeg navedena događanja odgode.

GOSPIĆ - odgoda priprema za državnu maturu

Grad Gospić donosi mjeru o privremenom zatvaranju Dječjeg vrtića Pahuljica na dva tjedna, od ponedjeljka 16.ožujka 2020.

Iznimno u slučajevima da roditelji nisu u mogućnosti zbrinuti dijete/djecu osim u okviru vrtića, a obvezni su biti na radnom mjestu, Dječji vrtić Pahuljica obvezuje se organizirati neposredni rad s djecom. Apeliramo na roditelje da se pridržavaju donesenih mjera kako bi što učinkovitije proveli mjere zaštite.

Upute što se tiče osnovnih škola s područja Grada Gospića možete naći na mrežnim stranicama OŠ Dr. Jure Turića http://www.os-gospic.hr/.

Pučko otvoreno učilište 'Dr. Ante Starčević' odgađa sve aktivnosti, uključujući i pripreme maturanata za državnu maturu.

SISAK - uskrsnice umirovljenicima će se dijeliti tjedan dana kasnije

Temeljem odluke Vlade RH potvrđena je odluka da se nastava u osnovnim i srednjim školama i institucijama visokog obrazovanja u cijeloj Hrvatskoj zaustavlja na dva tjedna. Isto vrijedi i za predškolske ustanove u Sisku, Dječji vrtić Sisak Stari i Dječji vrtić Sisak Novi. U svim sisačkim dječjim vrtićima i osnovnim školama osigurat će se dežurstva i prihvat djece koju roditelji neće moći zbrinuti kod kuće.

Također, za tjedan dana se prolongira podjela uskrsnica sisačkim umirovljenicima i nezaposlenim osobama kako bi se izbjegle gužve i okupljanja ispred gradskih blagajni, koje nastavljaju s radom prema važećem radnom vremenu. Prvi dan za podjelu uskrsnica bit će ponedjeljak, 23. ožujka ukoliko se situacija s epidemijom ne promijeni.

ČAKOVEC - zatvaraju se i Društveni i Vatrogasni domovi

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Grada Čakovca te podizanja spremnosti svih službi koje su pod direktnom ili indirektnom ingerencijom Grada Čakovca, gradonačelnik je naložio:

- privremenu zabranu svih okupljanja stanovništva na otvorenom i u zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kino projekcije, kazališne i dječje predstave, kulturne priredbe i ostali javni skupovi.

- privremeno zatvaranje Centra za kulturu Čakovec, Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec zajedničkih prostora koje za svoj rad koriste udruge, savezi i zajednica udruga, Društveni i Vatrogasni domovi na području Grada Čakovca.

- preventivno se za korištenje zatvaraju svi otvoreni i zatvoreni sportski objekti, dvorane, sportski tereni i igrališta koji su u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Čakovca

Od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine do daljnjeg se prekida rad Dječjih vrtića „Cvrčak“ i „Cipelica“

Gradska uprava Grada Čakovca, ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač i tvrtki kojima je Grad Čakovec vlasnik ili suvlasnik, ograničava izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili e-maila.

VARAŽDIN - zatvoreni bazeni, nema prodaje na starom sajmištu

Mjere koje će se primjenjivati do 1. travnja 2020. godina na području grada Varaždina:

- zatvaraju se za posjetitelje Gradski bazeni Varaždin od nedjelje 15. ožujka

- neće se održavati prodaja na prostoru starog sajmišta rabljenom robom („Stara krama“ kod pothodnika)

- otkazuju se svi veći skupovi građana, koncerti, kazališne i kino predstave

- preporučuje se svim javnim službama da maksimalno reduciraju potrebu dolaska građana radi obavljanja radnji koje je moguće odgoditi

- preporučuje se javnim službama da organiziraju dolazak građana na šaltere na način da se u prostor za plaćanje pušta po jedna osoba, dok ostale osobe čekaju izvan zgrade. Na tim mjestima postavljaju se sredstva za dezinfekciju ruku, površine gdje dolazi do kontakta se učestalo dezinficiraju, a prostori se redovito provjetravaju

- gradska uprava upućuje preporuku građanima da ne dolaze obavljati poslove koji nisu neophodni, a rokovi za plaćanje računa na šalterima gradskih upravnih odjela se produžuju do 1. travnja

- građani se upućuju da poslove vezane uz otvorene natječaje za najam ili reviziju stanova rješavaju putem telefona ili elektronske pošte, a dokumentaciju dostavljaju putem pošte

- građani se upućuju da redovito prate sredstva javnog priopćavanja kako bi pravovremeno dobili informaciju o radu dječjih vrtića i škola. Sve poslovne jedinice gradskog Dječjeg vrtića Varaždin će primati djecu uz stroge mjere sanitarne higijene, a otkazani su svi izleti i odlasci djece van prostora vrtića.

- Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ organizirat će od ponedjeljka, 16. ožujka, rad u jednoj smjeni od 9 do 17 sati. Studijska čitaonica i igraonica se zatvaraju do daljnjega, a rokovi za povrat knjiga se produžuju

- Gradski muzej Varaždin ostaje otvoren samo za individualne posjete, grupni posjeti se otkazuju

- Gradska tržnica će biti otvorena do daljnjega

KOPRIVNICA - neće voziti javni gradski prijevoz BusKo

Od subote, 14. ožujka, do petka, 27. ožujka, zbog uvođenja pojačanih preventivnih mjera opreza, a prema naputku mjerodavnih službi, za građane neće raditi Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“, Pučko otvoreno učilište Koprivnica (kino Velebit, dvorana Domoljub), Muzej grada Koprivnice, bazeni Cerine, Dom mladih, blagajna na gradskom groblju Pri sv. Duhu te sve školske sportske dvorane. Javni gradski prijevoz BusKo također neće prometovati u navedenom razdoblju.

GKP Komunalac koji upravlja gradskim i prigradskim grobljima preporuča da se posljednji ispraćaji pokojnika obavljaju u najužem krugu obitelji.

Gradska uprava u navedenom razdoblju neće izdavati dozvole za javna okupljanja.

VIROVITICA - kontrolirat će se ulaz i izlaz na Gradsku tržnicu

Od ponedjeljka, 16. ožujka, će se tako, uz obustavu rada vrtića i škola na dva tjedna, obustaviti i prijevoz školaraca autobusima. Dežurstva će biti organizirana za onu djecu čiji roditelji nemaju drugih opcija ili mogućnosti.

Gradska uprava i Gradska blagajna, kao i ostale javne institucije: Kino Park Virovitica, Kazalište Virovitica, Gradski muzej Virovitica, Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica, Dnevni boravak Gradskog društva Crvenog križa, prestaju raditi sa strankama do daljnjeg. Za sva pitanja i informacije, građani se i dalje mogu obraćati djelatnicima putem e-maila ili telefona. Za vrijeme prestanka rada, građanima se neće naplaćivati zakasnine niti obračunavati kamate.

Gradska tržnica već će od subote, 14. ožujka, raditi prema posebnom režimu što će uključivati kontrolirani ulaz i izlaz, kako se na jednome mjestu ne bi zadržavao prekomjeran broj ljudi.

OSIJEK - Sportski tereni, dvorane, bazeni neće raditi

Dio obitelji ima mogućnost osigurati čuvanje djece i brigu o njima dok će za one koji nemaju, pogotovo za prvo razdoblje, škole raditi. Također je naglašeno da nema potrebe za neproporcionalnim gomilanjem prehrambenih namirnica jer će sustav opskrbe nesmetano funkcionirati.

Grad Osijek odlučio je da u navedenom razdoblju neće raditi Dječji vrtić Osijek, osim u iznimnim situacijama i to sukladno naputku koji vrijedi i za osnovne škole.

Osim navedenoga, Grad Osijek je jučer i danas poduzeo niz preventivnih mjera i preporuka koje obuhvaćaju: odgađanje planiranih javnih događanja, odgađanje tuzemnih i inozemnih putovanja koja nisu krajnje neophodna, preporuku da se telefonski kontaktira liječnik obiteljske medicine ili epidemiolog po povratku u Osijek iz Hrvatske ili inozemstva prije povratka na radno mjesto (radi dobivanja stručnih uputa) te redovno dezinficiranje javnih prometala GPP-a.

Grad Osijek također je odlučio ne izdavati dozvole za okupljanje, odnosno održavanje manifestacija na javnim površinama, odgoditi planirana okupljanja športskih, kulturnih i drugih udruga u prostorijama unutar sustava Grada Osijeka, što se posebice odnosi na prostore Gradske četvrti i mjesnih odbora. Tereni, dvorane i bazeni kojima upravljaju Športski objekti također neće raditi, sukladno preventivnim mjerama Nacionalnog stožera Civilne zaštite i Vlade Republike Hrvatske, do daljnjeg.

SLAVONSKI BROD - otkazan ples umirovljenika

S obzirom da su izrečene zaštitne mjere opreza ukidanja svih javnih događanja i manifestacija koje prelaze broj veći od 100 ljudi, radi prevencije, obavještavamo kako je otkazana plesna večer umirovljenika koja se trebala održati u nedjelju, 15. ožujka 2020. u Radničkom domu.

KRAPINA -osiguran prihvat djece u vrtiću, nema događanja u Pučkom učilištu i kinu

U Dječjem vrtiću „Gustav Krklec“, kojem je osnivač Grad Krapina program predškole i redovni program neće se provoditi, no osigurat će se prihvat djece koju roditelji ne mogu zbrinuti na drugi način.

Obustavlja se nastava i u Srednjoj školi Krapina kao i na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina. Sve obavijesti učenicima i studentima bit će dostupne na web stranicama Srednje škole i Veleučilišta.

Odgađaju se sva planirana događanja u Pučkom otvorenom učilištu Krapina i Kinu Krapina.

DUBROVNIK - nema treninga sportskih klubova

Nastavno na odluke Vlade Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite o dvotjednom prekidu nastave u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima, kao i na preporuku Središnjeg državnog ureda za šport RH odgađanju svih međunarodnih i nacionalnih sportskih natjecanja svih razina, od ponedjeljka 16. ožujka obustavljaju se treninzi svih sportskih klubova na području Grada Dubrovnika, a koji koriste objekte pod upravljanjem javne ustanove Sportski objekti Dubrovnik.

Javna ustanova Sportski objekti Dubrovnik upravlja sportskom dvoranom u Gospinom polju sa svim pratećim objektima/terenima, nogometnim stadionom u Lapadu i gradskim bazenom. Svim ostalim sportskim klubovima na području Grada Dubrovnika, a koji ne koriste objekte navedene javne ustanove, također se upućuje preporuka da od ponedjeljka, 16. ožujka obustave svoje treninge.

Obustava treninga vrijedi do daljnjega, odnosno do nove obavijesti.

Vukovar i Šibenik donijeli su također odluke u skladu s odlukama Vlade.

Zatvaraju se i hoteli - neki će dežurati

Vodeće hotelijerske tvrtke privremeno obustavljaju rad određenog broja hotela, na dva tjedna, pri čemu će u obalnim destinacijama biti osiguran smještaj bar u jednom hotelu, a u Zagrebu će ih biti otvoreno više, izvijestili su u petak iz Hrvatske udruge turizma, koji je izradio i paket mjera pomoći sektoru.



HUT je o tome izvijestio u priopćenju sa sastanka predsjednika uprava članica te udruge, koja okuplja vodeće hrvatske hotelijerske kompanije. Na sastanku je definiran prijedlog mjera za pomoć turističkom sektoru, koji već sada bilježi štete od situacije s koronavirusom, ističu iz HUT-a, koji će prijedlog, koji uključuje kratkoročne i dugoročne mjere tijekom vikenda, poslati Ministarstvu turizma. "Fokus kratkoročnih mjera je očuvanje radnih mjesta i održavanje likvidnosti kompanija, koja je nužna za realizaciju ostatka turističke godine. Dugoročne mjere namijenjene su kompenzaciji šteta, a one će biti dodatno definirane nakon što se utvrde razmjeri tih šteta", kažu u HUT-u.



Ističu i kako su dodatno, kako bi potpuno poštovali i podržali mjere koje je objavio nacionalni krizni stožer, a koje se odnose na karantenu za dolaske iz zemalja koje su nam najveća emitivna tržišta, kao i na zabranu okupljanja većih od 100 ljudi, vodeće hotelijerske kompanije donijele odluku o privremenoj obustavi rada većine hotela na rok od dva tjedna. Hoteli će se zatvarati odmah nakon odlaska gostiju koji su trenutno u smještaju. Pritom će u svakoj obalnoj destinaciji biti osiguran rad jednog hotela za smještaj, a u Zagrebu će se osigurati rad više hotela, zaključuje se u priopćenju.

Prethodno je iz najveće turističke kompanija u Hrvatskoj - Valamar Rivijere priopćeno kako su odlučili privremeno zatvoriti dva hotela u Istri i dva u Dubrovniku, a razne mjere zaštite za zaposlenike i poslovanje poduzimaju i druge hotelske tvrtke, koje u većini bilježe i otkaze ili usporavanje rezervacija do lipnja. Iz Valamara su poručili i da u njihovim hotelima nema pojave bolesti COVID-19.