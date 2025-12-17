Gradska skupština Zagreba donijela odluku o grobljima: Uredit će grob Milana Bandića

Zagrebačka Gradska skupština u srijedu je u nastavku sjednice prihvatila Odluku o grobljima koja se usklađuje s novim zakonom, a iz Kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU zatražili su da se Memorijalno groblje hrvatskih vojnika iz 1941. "napokon uredi", kako i piše u toj odluci.

Zastupnik Domovinskog pokreta (DP) Vedran Černy je u ime Kluba HDZ-DP-HSU najavio da će njihov Klub podržati Odluku o grobljima jer ju smatraju dobrom, te je zatražio da se Memorijalno groblje hrvatskih vojnika iz 1941. koje su "jugo-komunističke vlasti preorale 1945." uredi i da ti ljudi napokon dobiju svoje ime i prezime, da budu pokopani u tišini i da dobiju dostojanstvo koje zaslužuju.

"Ovdje se ne radi o povijesnom revizionizmu, radi se o civilizacijskom minimumu poštovanja prema mrtvima, bez iznimki, bez dvostrukih mjerila", poručio je Černy.

Zastupnik Tomislav Jelić je u ime Kluba Jedino Hrvatska! također pozdravio Odluku o grobljima koja je "civilizacijski iskorak" u odnosu na dosadašnju odluku. Veseli ga, kaže, što Gradska groblja preuzimaju obvezu čuvanja vojnih dijelova groblja bez obzira na povijesno razdoblje, te je, s obzirom na to da na sjednicu još nije bio stigao gradonačelnik Tomislav Tomašević, zatražio da mu se pismeno odgovori kada će gradonačelnik biti spreman primiti u svoj ured udrugu koja skrbi o sjećanju na groblja hrvatskih vojnika, a radi obnove tog groblja.

Jelić: Na teret Grada urediti spomenik bivšem gradonačelniku Milanu Bandiću

Jelić kaže da se odlukom preciznije uređuje i ukop osoba značajnih za Zagreb te je u ime Kluba Jedino Hrvatska! zatražio da se obitelji pokojnog gradonačelnika Milana Bandića dodijeli grobno mjesto gdje je on pokopan te da se na teret Grada uredi spomenik bivšem gradonačelniku.

Podsjetio je da je bio zastupnik oporbe u vrijeme kad je Bandić bio gradonačelnik te da je njegov stav o Bandićevom upravljanju Gradom "zasigurno porazniji" od nekih iz vladajućih stranaka - SDP-a i Možemo!, ali da ga dostojanstvo tjera da traži od vladajućih da se drže nove civilizacijske razine koju propisuje nova Odluka.

Gradska skupština prihvatila je i prijedlog zaključka gradonačelnika o kupnji nekretnine - nedovršene poslovne zgrade i zemljišta u Dubravi, Trgovačkog centra Dubrava i prostora u gabaritima zgrade Kulturnog centra Dubrava.

Time se, istaknuto je, žele konačno urediti vlasnički odnosi radi osiguranja prostora za obavljanje kulturnih i širih društvenih potreba Kulturnog centra Dubrava i lokalne zajednice čime će se značajno povećati dostupnost kulturnih i drugih sadržaja za građane Dubrave.

Kako je objašnjeno, početkom 1980-ih bio je izgrađen jedinstveni kulturno-poslovni objekt gdje su bili prostori Kulturnog centra Dubrava i Knjižnice Dubrava. Građen je kao cjelina, no tijekom kasnijih godina pojedini dijelovi su se otuđivali i prenosili na različite pravne subjekte, što je dovelo do rascjepkanosti vlasništva i stvaranja složenih imovinsko-pravnih odnosa koji su neriješeni dugi niz godina, uključujući i postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice, pokrenut 2009., koji je još u tijeku.

Gradska skupština prihvatila je i odluku gradonačelnika o prestanku Poliklinike Zagreb podjelom s 1. siječnjem 2026. na način da se razdvaja pri čemu svu njenu imovinu, obveze i pravne odnose preuzimaju Domovi zdravlja Zagreb - Istok i Zagreb - Zapad. Domovi zdravlja preuzet će djelatnike, imovinu i obveze Poliklinike prema pripadajućoj lokaciji rada te će nastaviti obavljati dosadašnju djelatnost na istim lokacijama, s istim djelatnicima i opremom.

Zastupnici su prihvatili i zaključke o sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekte rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje i opremanje osnovnih škola Stjepana Bencekovića i Jure Kaštelana te za projekt modernizacije i opremanje Prirodoslovne škole Vladimira Preloga.

Nakon žustre rasprave vladajućih i oporbe, prihvaćeno je Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba od 2021. do 2024., zaključak o produženju do kraja 2026. Akcijskog plana Grada za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca.

Selak Raspudić gradonačelniku: Pokažite Bačiću da je bio u krivu!

Zastupnica Marija Selak Raspudić rekla je da je ministar prostornoga uređenja Branko Bačić kroz izmjene zakona o prostornom uređenju preuzeo na državu ovlasti jedinica lokalne samouprave čemu se kao saborska zastupnica oštro usprotivila, ali je i poručila vladajućima u Gradu da to njih ne opravdava za nečinjenje.

Kaže da je njezinom Klubu gradskih zastupnika "potpuno neprihvatljivo" da se ne donose urbanistički planovi uređenja (UPU) i da žele jasan odgovor koliko će ih se donijeti u narednih godinu dana. "Pokažite ministru Bačiću da je bio u krivu", poručila je vladajućima Selak Raspudić.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević na to je rekao da je ustavna ovlast svake jedinice lokalne samouprave da upravlja prostorom i da odgovara kako će taj prostor, taj grad, funkcionirati. Kaže da se sada zakonom radi da se u tri godine usvoji 50 UPU-a, no dodao je i da je iluzorno misliti da će tada promet u Zagrebu funkcionirati.

Sjednica Gradske skupštine, zadnja u ovoj godini koja je trajala dva dana i na kojoj je u utorak prihvaćen proračun Grada Zagreba za 2026. u rekordnom iznosu od 3,15 milijardi eura završila je u srijedu te je njezin predsjednik Matej Mišić zastupnicima čestitao Božić i Novu godinu.

Iduću skupštinsku sjednicu zakazao je za 29. siječnja.