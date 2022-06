Gradska skupština Zagreba: Prihvatili su odgodu primjene novog sustava sakupljanja otpada

Rasprava o odgodi nije prošla bez kritika zastupnika.

Odluka je usvojena većinom glasova nakon rasprave koja je trajala dulje od sat i pol vremena, tijekom koje su se zastupnici iz oporbe i SDP-a osvrnuli na samu odgodu primjene odluke, ali i detalje oko kontrole odlaganja otpada u posebne vrećice, detalja oko postavljanja standardiziranih spremnika.

HDZ-ov zastupnik Mislav Herman upozorio se da Holding odgodom gubi 20 milijuna kuna.

Slaven Dobrović iz kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Zelene liste istaknuo je kako je za uspješnost predloženog sustava potrebna infrastruktura, a SDP-ov Renato Petek upozorio je na poteškoće oko definiranja prostora na kojemu će se smjestiti tipizirani spremnici.

“Tek ste nekidan shvatili da nećete ispoštovati zacrtani termin. Zašto to ranije niste objavili”, predbacio je vladajućima zastupnik Mosta Trpimir Goluža.

No, gradonačelnik Tomašević nije odgovorio na većinu prozivki i komentara, a u replikama je još jednom najavio da će se do 1. listopada stabilizirati stanje s odvozom komunalnog otpada, kao i da će do tada sve biti spremno.

Skupština je usvojila i prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u gradskom vlasništvu, kao i odluku o prodaji gradskih stambenih prostora.

Zastupnik kluba Možemo! Marin Živković istaknuo je kako s novom odlukom postavlja institucionalni okvir za najam takvih prostora. Novost je da se ukida mogućnost podzakupa i zajedničkog zakupa, budući je utvrđeno kako su takve prakse proizvodile efekte mešetarenja gradskom imovinom i malverzacija.

“Odlukom se trajanje zakupa povećava s 5 na 10 godina, te omogućava produljenje zakupa na još 5 godina bez natječaja ukoliko se podmiruju obveze, čime se omogućava 15 godina sigurnog poslovanja”, istaknuo je Živković.

Tomašević je najavio kako će se uskoro objaviti i katalog s popisom imovine kojom upravlja grad, koji će sadržavati jasne cijene zakupa tih prostora, kako bi se izbjegla praska da neki zakupnici plaćaju prostore iste vrijednosti pet puta više od drugih.

Oporbeni zastupnici zamjerili su da se u prijedlogu odluke, u članku 19., ostavlja mogućnost da gradonačelnik poništi javni natječaj za zakup prostora bez obrazloženja.

Među ostalima, i Nenad Predovan (Stranka rada i solidarnosti) istaknuo je da je takva odredbe “ne bi smjela biti u suvremenom društvu”. Tomašević mu je odgovorio kako je ta odredba postojala i u prijašnjoj odluci, da nije nikakva novina i da služi kao osigurač u slučaju nepravilnosti.

Najčitaniji članci