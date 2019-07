Grbin: HDZ je jučer stao iza jednog najobičnijeg lupeža

Nakon sastanka užeg vodstva u HDZ-u, oko sudbine ministra Lovre Kuščevića, Peđa Grbin (SDP) stava je da je HDZ jučer na sebe preuzeo odgovornost za ponašanje ministra uprave.

- HDZ je jučer stao iza jednog najobičnijeg lupeža i poslao poruku da je u Hrvatskoj dopušteno krasti i otimati te obnašati javnu dužnost samo zato da bi napunio svoj džep - poručio je.

Na pitanje očekuje li da im se HNS pridruži u opoziciji, uzvratio je kako od svih zastupnika u Saboru, koji smatraju da je dužnost svih izabranih na dužnosti da javni interes stavimo iza svog privatnog, očekuje da podrže opoziv.

- Očekujemo od svih zastupnika da to podrže, da Lovri Kuščeviću kažu "ne" i da kažu da je dosta ovakvog lopovluka i krađe. Ako će HNS to učiniti dobro, ako ne ostat će dosljedan svemu onome što je radio posljednje dvije godine otkad je ušao u lupešku Vladu - poručio je Grbin.

Naveo je kako su u Saboru razgovarali s mnogim zastupnicima HDZ-a, koji im tvrdi, "redom u privatnom razgovoru kažu da je neprihvatljivo ovo što Kuščević radi".

- Sada će svaki od tih zastupnika koji je privatno rekao da Kuščević mora otići imati priliku pokazati da li je ono što misli isto onome što radi - kazao je SDP-ovac.

Postavilo se potanje ugrožava li sve ovo vladajuću koaliciju s HNS-om, odnosno ima li premijer Andrej Plenković bez njih dovoljno ruku u Saboru.

- Mislim da sve ovo što se događa ugrožava Hrvatsku, sigurnost, ugled zemlje i žao mi je što primjerice jedan čovjek koja bi po Ustavu trebala brinuti o sigurnosti i ugledu RH, pa čak i usklađenosti djelovanja državnih tijela, odnosno vlasti u RH ne reagira i ne šalje jasnu poruku. Što se tiče same koalicije HNS-a i HDZ-a, ona je do sada bila sazdana isključivo i jedino na interesu, na ovom glasovanju o povjerenju gospodinu Kuščeviću imat ćemo prilike vidjeti do gdje ide taj interes, ide li do toga da se brani jedan lupež ili je to crta koju čak ni HNS ne želi priječi - rekao je.

Grbin je prozvao i predsjednicu da bi trebala u okviru svojih ustavnih ovlasti trebala reagirati na slučaj Kuščević.

- Sjetit ćete se da razlozi za pozivanje Zorana Milanovića da podnese ostavku baš i nisu bili ozbiljni, a u ovoj situaciji imamo nekoga tko se obogatio obnašajući javnu dužnost, imamo nekoga tko je lagao, tko je uzimao, otimao za svoj džep. Predsjednica ne reagira, HDZ je stao iza njega, što vam više od toga treba - zaključio je Grbin.