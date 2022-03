Grbin o prijetnjama ministrici Tramišak: To je bizarna situacija

Peđa Grbin, šef SDP-a, gostujući u Dnevniku Nove TV, kod Mislava Bage govorio je o aferi ''Softver'' i navodima o prijetnjama ministrici Nataši Tramišak.

Grbin je kazao kako dijeli osjećaj da se iz premijerove izjave o ovom slučaju može iščitati da je ministrica jednom nogom na izlazu iz Banskih dvora; "Složit ću se da je ovo bizarna situacija i nastup predsjednika Vlade je dosta bizaran", kaže Grbin te ističe kako smo ovih dana u medijima čitali da savjetnik premijera prijeti ministrici. "On je to demantirao, ali mi smo o tome čitali", kaže Grbin.

Na pitanje je li ministrica sama napravila štetu, jer je i premijer istaknuo kako u takvim situacijama postoji protokol, Grbin navodi da se inače prijetnje prijavljuju policiji, a ako se radi o prijetnjama oko posla prijavljuje se i neposredno nadređenom koji je u ovom slučaju premijer.

Dolazi li ovakva reakcija premijera zbog činjenice da ministrica dolazi iz kvote osječko-baranjskog župana koji baš i nije u ljubavi s premijerom? Predsjednik SDP-a na to kaže kako se nada da će reporter Dnevnika Nove TV imati priliku to pitanje postaviti županu Anušiću. Dodaje kako je bizarno i to što je zbog ovih "navodnih ili stvarnih prijetnji u drugi plan pala činjenica da je prošli tjedan došlo do poništenja natječaja koji je trebao biti upravo iz resora ministrice Tramišak u Petrinji.".

Grbin se osvrnuo i na softver koji još nije u funkciji, za koji kaže da su upravo zato predložili osnivanje Povjerenstva kako bi ustvrdili što tu sve ne funkcionira, ali i je li bilo političkih pritisaka kod dodjele sredstava iz EU fondova, tko ih je vršio, ali i da ustvrde funkcioniraju li procedure.

A na pitanje smatra li da se premijer Plenković boji OLAF-a, Grbin je odgovorio.

"S obzirom na to koliko u ovom trenutku imamo u Hrvatskoj prisutnost OLAF-a i europskog ureda javnog tužitelja, očito je da je taj strah opravdan", smatra predsjednik SDP-a te dodaje: "Imamo slučaj Žalac, istražuje se u Ministarstvu poljoprivrede, prvenstveno zbog Tolušića, taj strah ima temelja", rekao je.

Dva su člana Vlade pod istragom, na što Grbin kaže:

"Imamo sustav koji ne funkcionira. Nije uhićena samo gospođa Žalac. Uhićen je čovjek koji je kroz SAFU trebao nadzirati kako se troše novci iz EU Fondova. Mi želimo da novac iz Fondova EU ide onima koji stvarno imaju dobre projekte, a ne po načelu najbrži prst", kazao je Grbin koji smatra da Hrvatskoj trebaju novi izbori. "Na kojima bi građani odlučili kome će dati povjerenje", dodaje predsjednik SDP-a duboko uvjeren da HDZ ne bi ponovno dobio povjerenje građana.

"Ako idemo u rekonstrukciju Vlade, nećemo dobiti ništa. Dobit ćemo samo nova lica koja će nastaviti raditi isto kao njihovi predstavnici", zaključio je Grbin.

