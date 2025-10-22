Grbin o smradu s Kaštijuna: 'Ni najgorem neprijatelju ne bih poželio takvo nešto'

Gradonačelnik Pule Peđa Grbin u srijedu je na sjednici pulskog Gradskog vijeća izrazio suosjećanje s mještanima kojima Kaštijun smrdi te dodao da će njegova administracija učiniti sve da se situacija popravi, ali da se taj problem ne može riješiti preko noći.

- Moram izraziti veliko suosjećanje sa svima kojima Kaštjiun smrdi. Ne bih poželio takvo što ni najgorem neprijatelju. Jasno mi je da se taj problem ne može riješiti preko noći, treba mnogo mjera kojima će se postepeno situacija popraviti - rekao je Grbin i naglasio da će njegova gradska administracija raditi na tome da se poboljša stanje u Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun.

Pula: Prosvjed zbog smrada iz centra za gospodarenje otpadom Kaštijun | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Naglasio je da za tu situaciju "nema poteza perom ni čarobnog štapića" i najavio brojne mjere. Upozorio je i na skupu uslugu obrade viškova koju je plaćala ta tvrtka.

- Godinu i pol je Kaštijun viškove primao, a onda ih nije sam obradio, nego je morao tražiti podizvođače kojima je plaćao 450 eura po toni. Sveukupno je to iznos od oko tri milijuna eura koje je Kaštijun platio u posljednjih godinu i pol dana. To će netko morati platiti - naglasio je te dodao da je odluke o limitu sukob između dva državna tijela.

Grbin je izvijestio da razgovara s drugim gradonačelnicima u Istri da se ipak otpad ne gomila previše, da se ne prelazi limit te da je direktoru Kaštijuna dao nalog da počne s radnjama osiguravanja folije kako bi se pokušao smanjiti smrad koji se širi područjem oko Kaštijuna.

- Osim toga, čeka me razgovor s kolegama gradonačelnicima i direktorima komunalaca da se dnevne količine smanje - rekao je Grbin na sjednici pulskog Gradskog vijeća.

U vrijeme dok se održavala sjednica, s pulskog Foruma dopirali su zvižduci nezadovoljnih mještana općine Medulin koji su prosvjedovali nezadovoljni radom Kaštijuna.

Vijećnici su na sjednici donijeli odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. i o davanju jamstva za dugoročno zaduživanje tog trgovačkog društva za dodatna ulaganja u sustav za gospodarenje otpadom u iznosu od 1,6 milijuna eura.