Nakon što je objavljeno da su SDP-ovi saborski zastupnici Peđa Grbin i Arsen Bauk koristili sve povlastice političara, pa tako i da više od 10 godina žive u Zagrebu s obiteljima, a nisu promijenili prebivalište i istovremeno koriste naknadu za odvojeni život, čelnik SPD-a Grbin održao je konferenciju za medije.

- Meni se danas stavlja na teret da koristim nešto što je moje pravo koje proizlazi iz zakona. Podsjetit ću da je SDP-ova vlada ukinula brojna prava koja su pripadala državnim dužnosnicima. SDP je smanjivao prava, ograničavao, a danas ja kao zastupnik, na koja su ostala, koristim. Ako je to problem, idemo urediti ta prava na način koji neće otvarati nekakva pitanja, stvarati nikakve smetnje - rekao je.

'Ni sam ne znam gdje živim'

Na pitanje novinara gdje točno živi, jer uzima naknadu za odvojeni život jer živi u Puli, a svejedno sa suprugom i djetetom živi u Zagrebu, Grbin je rekao da ni sam ne zna.

- To je pitanje na koje bih i sam volio znati odgovor. Kad gledam gdje sam sve bio u zadnja dva mjeseca, odgovorio bih da nisam ni u Zagrebu, ni u Puli. Ja sam iz Pule. Tamo sam završio osnovnu i srednju školu, došao studirati u Zagreb, vratio se u Pulu gdje sam počeo svoju profesionalnu i političku karijeru. Poslije sam biran kao saborski zastupnik koji zastupa Pulu. Ja se svojeg grada ne želim odreći. Pula je moj grad, Zagreb je mjesto gdje obnašam političku dužnost - rekao je Grbin.

Na pitanje gdje će mu dijete ići u vrtić, šef SDP-a je rekao kako njegovo dijete ima osam mjeseci i da je većinu vremena bio s majkom u Puli. No, obitelj je odlučila da će u vrtić ići u Zagreb.

'Odlučio sam da mi se ukine naknada za odvojeni život'

- Nakon što smo donijeli tu odluku, ja sam zatražio da mi se ukine naknada za odvojeni život. Ne jer ne bih imao pravo, nego što sam smatrao da ne bi bilo fer da ju primam - rekao je.

Tu naknadu ima, poručio je, po odluci Sabora, no tvrdi da je očito došlo vrijeme da se takva odluka korigira.

- Ako imamo određeno pravo koje proizlazi iz određene odluke koja očito otvara ovakve prijepore, onda je vrijeme da tu odluku konačno reguliramo - rekao je.

- Moje imovinsko stanje je poznato. Na pitanje o naknadi za odvojeni život, do sada sam odgovarao barem 10 puta, nemam problema još 10 ili 20. Odlukom Sabora propisano je tko prima naknadu. Ona nije vezana za obiteljski status, gdje ti obitelj živi, nego za to odakle zastupnik dolazi - rekao je Grbin i dodao kako nije pitanje je li on prekršio zakon, nego je li njegovo postupanje bilo moralno.

Na pitanje koja je onda razlika između njega i Bauka od Marija Banožića i Zvonimira Frke-Petešića, a Grbin je odgovorio kako nisu svi isti te da se radi o pokušaju formiranja takve teze.

'Ja živim u Puli, Frka-Petešić nikada nije živio tamo gdje je prijavljen'

- Postoji ogromna razlika između toga da ja odgovaram na pitanja jesam li koristio nešto na što po zakonu imamo pravo ili onoga koji jučer nije htio odgovoriti na pitanje je li prekršio zakon. U slučaju Frka-Petešića imamo čovjeka kojem je obnovljen stan novcem države, kojem je obnovljeno skladište za knjige novcem države. To je ogromna razlika, ali ključna je razlika što ću ja odgovoriti na svako postavljeno pitanje. Odgovorit ću i za svoje posljedice ću odgovarati i izaći ću uzdignuta čela jer sam svjestan da ni jedan zakon nisam prekršio. A onda možemo razgovarati o tome jesu li prava koje je ova država uredila za državnike moralna, etična, ispravna i treba li ih reagirati - rekao je.

Poručio je da je Pula grad u kojem je proveo većinu svog života, a da je razlika između njega i Frke-Petešića u tome što je predstojnik Ureda premijera prijavio prebivalište tamo gdje ne živi i gdje nikada nije živio.

- Ja živim i u Puli i u Zagrebu, nije lako. Volio bih da mogu živjeti u jednom mjestu, ali vezu s gradom u kojem sam odrastao i koji je moj grad ne želim prekinuti - rekao je.

O Ćoriću: Sad je još više jasno kolika je to štetočina

Šef SDP-a osvrnuo se i na navode da je ministar gospodarstva Tomislav Ćorić povezan s aferom vjetroelektrane i poručio kako će Ćorić već trebao otići. Podsjetio je kako je oporba već tražila njegov opoziv te da će podržati i novi.

- U odnosu na ono što je bilo prije godinu i dva mjeseca, sada je još više jasno kolika je to štetočina za resor kojem je na čelu i za državu u cjelini - rekao je.

- Kud će se afera proširiti je nemoguće reći. To je već sada prošireno do te mjere nedopustivo u zemlji koja se barem nazivno bori protiv korupcije, ali kažem nazivno jer stvarna borba protiv korupcije je najbolje vidljiva po tome da Ćorić unatoč svim aferama i svemu što se događalo i dalje ostaje ministar - dodao je Grbin