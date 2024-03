Grbin poručio: 'Ako pobijedimo na izborima, Zoran Milanović više neće biti predsjednik...'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostovao je u studiju N1 u kojem se osvrnuo na parlamentarne izbore koji su na rasporedu 17. travnja. Na početku je prokomentirao izjavu Tonina Picule prema kojima bi on, u slučaju poraza na izborima, bio spreman preuzeti vodstvo stranke.

- Nisam to čuo niti pročitao, da je to rekao. Nisam to tako doživio, ali slažem se da je svaki izlazak na izbore rizik za stranku. Ono što je činjenica, u rizik smo ušli i on je važan. Jer, Hrvatska se mora promijeniti. Ono što samo kao predsjednik stranke zaigrao jest da napravimo sve kako bi Hrvatska od 17. travnja bila bolja - rekao je.

Ne smetaju mu poruke poput ove Piculine.

- Poruke koje su upućene meni, primim ih, uzmem u obzir i nastavljam s onim što mi je ovdje posao i cilj, a to je da hrvatskim građanima predstavimo o čemu se 17. travnja odlučuje i što im nudimo. Tonino Picula izabran je za našeg kandidata za Europski parlament. Točka - poručio je Grbin.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Predsjednik Milanović je izjavio da će dati mandat onome tko će imati 76 potpisa. Što ako ih bude imala SDP-ova koalicija?

- U tom slučaju on neće biti predsjednik. Onaj tko će biti, dat će mu u tom slučaju mandat. Da ne bi bilo zabune, to se već dogodilo prije 24 godine, kad je Vlatko Pavletić dao mandat Ivici Račanu - objasnio je.

Prokomentirao je i migracijsku politiku SDP-a.

- Tako nešto zahtijeva malo više rada jer zahtijeva implementaciju stvari koje se ne mogu uvesti preko noći. Jedna od stvari koja je ključna i sad su je se sjetili, da ljudi koji dolaze raditi u Hrvatsku, moraju učiti hrvatski jezik - zaključio je.