Grbin: 'S oporbom pokrećemo opoziv Grlića Radmana...'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin najavio je u četvrtak da će zajedno s ostalim oporbenim strankama pokrenuti opoziv ministra Gordana Grlića Radmana, a Vladin peti paket pomoći kritizirao je zato što nije rezultat sustava, nego pomoć građanima ovisi o milosti nekog gospodara.

„Sve ono što će pomoći hrvatskim građanima mi u SDP-u podržavamo i pozdravljamo, međutim, ne mogu sa sigurnošću reći da je ovo što je danas predloženo takva mjera. Vlada je četiri puta donosila mjere i sada je peta mjera na istom tragu, a mi i dalje imamo jednu od najviših stopa inflacije u Europi, i to na hranu koja najviše udara one koji imaju najmanje, no, i dalje ne dobivamo ništa sustavno”, ocijenio je Grbin nakon sjednice Predsjedništva stranke.

Naglasio je da trajnosti i sustava u ovome što se radi nema 'i to je sukus'.

Umjesto da se bankama koje se brutalno bogate na račun hrvatski građana zaprijeti i uvede porez kao što je to napravila Slovenija, oni s njima razgovaraju da bi nakon toga šef Udruge banaka rekao da u sljedećoj godini razmišljaju o povećanju kamate na pojedine oblike kredita. Time se Plenković ne hvali, dodao je Grbin.

Razgovaraju s predstavnicima trgovačkih lanaca pa onda u ponedjeljak slušamo da će se smanjiti cijena 1300 artikala da bi to u utorak bilo 360, jučer se govorilo o stotinjak i danas završimo na košarici od 30 proizvoda. Ajde, hvala Bogu, nismo morali gledati kako Plenković sa svojim ministrima, vjerojatno bi to bili Filipović i Grlić Radman, jede parizer i maže ga majonezom, kazao je šef SDP-a.

Kako Grlića Radmana nije sram?

Za Grlića Radmana je rekao kako on ima obraz, mrtav-hladan, pogledati u kameru, novinare i cijelu hrvatsku javnost i reći da je najveća žrtva ovoga on. "Kako te nije sram? Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa 2019. godine mu je reklo da ima pravo primati dividendu, ali da ju je dužan prijaviti. I što onda napravi – ništa. Sjednu 2,11 milijunčića eura i ništa. Ha, to je normalno, vjerujem da se svim građanima događa da imaju 2,11 milijuna eura, ali nekako ih nisu primijetili pa su ih zaboravili prijaviti", ironično je komentirao ministrovo objašnjenje.

„Gordan Grlić Radman, član Vlade i državni dužnosnik, zatajio jer propustio ispuniti obvezu da prijavi milijune koje je primao kao dividendu od trgovačkog društva koje velik dio svojeg poslovanja ostvaruje surađujući s državom. Zbog toga mora otići. Ni Plenković ni Grlić Radman ne vide ništa sporno, pa kad je tako SDP će podržati inicijativu kolega iz oporbe i s njima prikupljati potpise kako bi se proveo opoziv ovog ministra”, najavio je Grbin.

Trajni dodatak i trajno povećanje mirovina

U Vladinim mjerama je dobro, što je SDP predložio a Vlada kopirala, ograničenje cijene energenata za građane, i to je mjera koja mora ostati. Loš je potpuni nedostatak sustava i što će biti kada prođu akcije jer su one ograničenog trajanja, što kada prođu sniženja, kada prođe prosinac, kada dođe sljedeća sezona. Gdje ste bili devet mjeseci i što se radili, zapitao je.

Ne samo devet mjeseci jer cijena hrane nama raste već dvije i pol godine, u prosjeku 35 posto pa gdje ste bili do sada? Problem je što nema sustava, upozorio je.

„A ako su cijene visoke, onda se moramo pobrinuti da rastu primanja građana i zato smo se fokusirali na trajni dodatak i trajno povećanje mirovina, dok HDZ nudi jednokratnu pomoć. I što ćemo kada ona prođe, opet čekati milost nekog gospodara, bio to Plenković ili ja, da onako rukom da. Ne, mi moramo sustavno urediti i mirovine i plaće i dječji doplatak kako bi mogli znati što ih čeka za mjesec, tri ili šest mjeseci, da znaju, ako je inflacija deset posto da će onda toliko porasti i mirovine, a na, primjerice, 8,5 posto”, smatra Grbin.

Treba uvesti i ciljane marže onima koji su neprimjereno podignuli cijene, trgovcima i bankama. Zašto u Sloveniji i Irskoj to mogu, a u Hrvatskoj dođe majstor i kaže 'ne znam kako bih to napravio'. Pa, makni se, ima nas koji znamo, poručio je premijeru Plenkoviću.