POŽAR U GRČKOJ

Grčka: Vatrogasci se i dalje bore protiv velikog požara kod Atene

Piše HINA,
Grčka: Vatrogasci se i dalje bore protiv velikog požara kod Atene
Foto: Stelios Misinas

Grčki mediji prenose da je situacija ipak većinom pod kontrolom te da u operaciji gašenja sudjeluje nekoliko helikoptera i kanadera. Požar gori oko 35 kilometara od Atene.

Veliki požar koji je buknuo jugoistočno od Atene i odnio jedan život u subotu i dalje gori te se širi zbog snažnih vjetrova. 

Grčki mediji prenose da je situacija ipak većinom pod kontrolom te da u operaciji gašenja sudjeluje nekoliko helikoptera i kanadera. Požar gori oko 35 kilometara od Atene, a gradonačelnik jednog od pogođenih sela rekao je da je podmetnut. 

Na mjestu izbijanja pronađena je plinska boca, a stanovnici su vidjeli osobu sumnjivog ponašanja na motociklu. 

Zbog vatre je evakuirano nekoliko sela, a spašeno je oko 400 ljudi. Dio kuća na tom području je izgorio, no pravi razmjeri štete još se ne znaju. 

U petak je u požaru poginuo muškarac čiju je kuću okružila vatra. Veliki požari haraju i središnjom Grčkom te na poluotoku Peloponezu. 

Grčka civilna straža upozorava da u mnogim dijelovima zemlje zbog suše i snažnih vjetrova  na snazi ostaje upozorenje o ekstremno visokom riziku od požara.

