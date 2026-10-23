Grčki parlament zabranio korištenje društvenih mreža djeci mlađoj od 15 godina

Grčki parlament u petak je odobrio zakon kojim se djeci mlađoj od 15 godina zabranjuje korištenje društvenih mreža, u jeku sve veće zabrinutosti zbog njihovog utjecaja na zdravlje i sigurnost maloljetnika. Zabrana stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine. Australija je prošle godine postala prva zemlja koja je donijela zakon kojim se ograničava korištenje društvenih mreža među maloljetnicima. Sličan zakon donesen u Francuskoj poništilo je francusko Ustavno vijeće u kolovozu.

Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis rekao je da društvene mreže imaju dva i pol mjeseca za osmišljavanje načina provjere dobi korisnika uz zaštitu njihove privatnosti.

Grčka je među sedam država članica Europske unije koje s Europskom komisijom traže rješenje za provjeru dobi korisnika.

Grčka vlada poručuje da želi pomoći roditeljima u suzbijanju beskonačnog pregledavanja sadržaja na društvenim mrežama, koje djeci oduzima vrijeme za spavanje, narušava koncentraciju i smanjuje vrijeme provedeno s prijateljima.