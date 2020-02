Greška mnogih: Što nikako ne stavljati u spremnik za papir?

Nemojte sabotirati vlastiti trud i kontaminirati cijeli spremnik samo zato što niste dovoljno informirani. Ponekad je bolje pojedini otpad odložiti u kantu miješanog otpada, nego ga krivo odvojiti.

Znate li gdje se odlaže karton od mlijeka? Da, ovo je trik pitanje. Iako u samom nazivu obuhvaća riječ karton, nije ga dobro staviti u spremnik za papir. U spremnik za papir se obično skuplja papir i karton, no tetrapak u kojem dolazi mlijeko i druge slične tekućine napravljen je od plastificiranog papira i nije mu tamo mjesto. Zato sve vrste tetrapak ambalaže odvojite u spremnik za odvajanje plastične ambalaže.

Foto: dm

U spremnik za papir nemojte stavljati niti zamašćeni papir, fotopapir ili izrađene fotografije, ugljeni papir, indigo-papir ili bilo koji drugi papir s uključenom folijom ili plastikom. Zabranjene su i naljepnice, samoljepljive folije ili čak ostaci samoljepljivih tapeta.

Čak i kada imate u rukama predmet koji je dozvoljeno staviti u spremnik za papir, poput knjiga, bilježnica ili kataloga – dobro ga pregledajte. U slučaju da su listovi papira povezani spiralnim plastičnim ili metalnim uvezom odvojite ga od papira i odložite na za to predviđeno mjesto.

Ne zaboravite u cijeli proces uključiti i svoje mališane. Što im prije razvrstavanje otpada postane svakodnevna navika, tim bolje za sve nas i zdravlje našeg planeta. Baš zato dm već devetu godinu zaredom provodi „dm Zeleni korak“ eko akciju prikupljanja starog papira u kojoj sudjeluju osnovne škole iz svih krajeva Hrvatske.

Foto: dm

Zainteresirane škole mogu se prijaviti za aktivno sudjelovanje svojih učenika u eko akciji „dm Zeleni korak“ najkasnije do 9. ožujka 2020. do 23 sati i 59 minuta putem e-mail adrese info@zelenikorak.hr. Učenici škola koje se u roku prijave na akciju dm-a, prikupljat će stari papir u periodu od 10. ožujka do 9. travnja 2020. godine, a za one najvještije dm je osigurao i vrijedne nagrade u iznosu do 10.000 kuna. Učenici tako osim doprinosa čišćem planetu, mogu doprinijeti i nabavi opreme za svoje škole kako bi okruženje u kojemu uče i stasaju u ekološki odgovorne građane bilo što ugodnije i motivirajuće.

Više o uvjetima prijave za akciju „Zeleni korak“ pronađite na dm-ovoj internetskoj stranici.

Tema: Promo sadržaj