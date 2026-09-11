Gripa stigla ranije nego inače, najviše među srednjoškolcima: 'U tijeku je nabava cjepiva'

Gripa je ove godine u Hrvatskoj počela neuobičajeno rano. U posljednjih mjesec dana zabilježene su 122 prijave oboljelih, od čega čak 81 u posljednjem tjednu. Većina oboljelih su srednjoškolci koji su se zarazili tijekom putovanja u inozemstvu, ponajviše u Španjolskoj. Kako je za Dnevnik Nove TV pojasnila epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Goranka Petrović, nakon povratka zaraženih u Hrvatsku virus se počeo širiti među članovima njihovih obitelji.

- Većina je srednjoškolske dobi, maturanti koji su bili na putovanjima i zarazili se u inozemstvu, osobito u Španjolskoj. Povratkom kući došlo je do sekundarnog širenja među članovima obitelji - kazala je Petrović.

Gripa je zabilježena i u nekim vrtićkim kolektivima, pa se virus počeo širiti i među najmlađima. Iako se veći val gripe u Hrvatskoj u pravilu očekuje tijekom zimskih mjeseci, stručnjaci već prate situaciju zbog neuobičajeno ranog početka sezone.

U tijeku je nabava cjepiva protiv gripe za novu sezonu. HZJZ je naručio 420.000 doza, a prvih 100.000 trebalo bi stići sredinom listopada. Preostale doze očekuju se tijekom studenoga. Građani će o početku i načinu provedbe cijepljenja biti pravodobno obaviješteni.

Cijepljenje se posebno preporučuje osobama koje imaju povećan rizik od komplikacija gripe, primjerice zbog starije životne dobi ili kroničnih bolesti.

Korona zasad mirna

Za razliku od gripe, situacija s COVID-19 zasad je mirna. U posljednjih mjesec dana HZJZ je zaprimio 74 prijave oboljelih, od čega 39 tijekom posljednjeg tjedna. Za usporedbu, u istom razdoblju prošle godine bilo je zabilježeno više od 1500 slučajeva. Unatoč ranom pojavljivanju gripe, glavnina sezone tek se očekuje tijekom jeseni i zime.