Gripa u Hrvatskoj: Zabilježeno je više od 1000 slučajeva. Hospitalizirano 48 osoba...

Zagreb: Započelo je cijepljenje građana protiv gripe | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Iz HZJZ-a upozoravaju da je ovogodišnja epidemija počela neuobičajeno rano, više od mjesec dana prije uobičajenog početka sezone tijekom posljednjeg desetljeća, što otežava usporedbu s ranijim godinama...

U Hrvatskoj je do 9. studenog zabilježeno 1070 slučajeva gripe, a 48 bolesnika je hospitalizirano, kažu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ), te ističu znatan porast u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je pristiglo tek 112 prijava. Podaci se odnose na proteklih šest tjedana, pri čemu su samo prošloga tjedna evidentirana 404 nova slučaja.

Iz HZJZ-a upozoravaju da je ovogodišnja epidemija počela neuobičajeno rano, više od mjesec dana prije uobičajenog početka sezone tijekom posljednjeg desetljeća, što otežava usporedbu s ranijim godinama.

Tijekom prvih šest tjedana zbog gripe na bolničko je liječenje primljeno 48 pacijenata, među kojima je jedan smješten u jedinicu intenzivnog liječenja.

U istom razdoblju prošle sezone hospitalizirano je samo osam oboljelih, no među njima je dvoje završilo na intenzivnoj skrbi.

Podaci o hospitalizacijama, podsjećaju u Zavodu, ključni su za procjenu težine sezone gripe.

Prema podacima Referentnog centra za respiratorne viruse HZJZ-a, ove je sezone testirano 1278 uzoraka, a laboratorijski je potvrđeno 44 slučaja gripe A. Većina subtipiziranih uzoraka pripada virusu A/H1N1pdm2009, dok je virus A/H3N2 potvrđen sporadično. Zbog ranog početka epidemijskog vala, ističu stručnjaci, trenutačno je teško predvidjeti daljnje kretanje sezone i hoće li broj oboljelih ubrzano rasti.

HZJZ naglašava da je cijepljenje protiv gripe i dalje najvažnija mjera prevencije, posebno za osobe starije dobi, kronične bolesnike i druge rizične skupine. Uz cijepljenje preporučuju se opće mjere sprječavanja širenja respiratornih infekcija: redovito pranje ruku, izbjegavanje dodirivanja lica, prekrivanje usta i nosa pri kašljanju i kihanju, nošenje maske u zatvorenim prostorima, često prozračivanje te izbjegavanje gužvi.

Za sezonu 2025./2026. HZJZ je nabavio 420.000 doza cjepiva namijenjenih prvenstveno cijepljenju rizičnih skupina, a njihovo je cijepljenje još u tijeku. Nakon što bude procijenjeno da je većina pripadnika rizičnih skupina cijepljena, preostale doze bit će, kao i ranijih godina, ponuđene i ostalim zainteresiranim građanima. Osobe koje ne pripadaju rizičnim skupinama, a žele se cijepiti prije toga, trenutno cjepivo mogu nabaviti u ljekarnama s privatnim receptom obiteljskog liječnika.

HZJZ ne nabavlja cjepiva za ljekarne pa nema uvid u njihovu dostupnost, pa se građanima preporučuje da se o mogućnosti takvog cijepljenja raspitaju izravno u najbližoj ljekarni.

Zavod navodi i da je ove sezone još prerano govoriti o učinkovitosti cjepiva, s obzirom na to da ona ovisi o intenzitetu cirkulacije virusa, njihovim podtipovima te dobi i zdravstvenom stanju cijepljenih osoba.

