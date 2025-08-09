Grlić Radman: Bekavac je oslobođen zajedničkim radom hrvatskih institucija

Hrvatski kapetan Marko Bekavac pušten je iz turskog zatvora zajedničkim radom i suradnjom hrvatskih institucija, objavio je na X-u ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman nakon što je splitski kapetan duge plovidbe jutros stigao u Hrvatsku.

Hrvatski pomorac, kapetan Marko Bekavac uhićen je u listopadu 2023. godine u Turskoj i optužen za švercanje 137 kilograma kokaina, nakon što je ta droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M u turskoj luci Eregli, a u rujnu prošle godine osuđen je na 30 godina zatvora. On je odlučno negirao optužbe i tvrdio da nije kriv.

U petak je u tajnosti pušten iz zatvora i stigao je u Hrvatsku.

"To je važna i dirljiva vijest za njegovu obitelj, kao i za sve nas u Hrvatskoj", objavio je Grlić Radman.

Šef hrvatske diplomacije kazao je da je Bekavac svo vrijeme boravka u zatvoru "pokazivao iznimnu snagu i dostojanstvo", kazao je.

Ovaj ishod postignut je predanim radom vlade, premijera, ministarstva vanjskih poslova i pravosuđa te nadležnih državnih tijela, napisao je Radman.

"Posebno ističem doprinos djelatnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Veleposlanstva Republike Hrvatske u Turskoj i cijele hrvatske diplomacije".

Bekavčeva odvjetnica Jasna Kotarac Jabuka za Jutarnji je list izjavila da je u to bio uključen i predsjednik Zoran Milanović.

"Prije mjesec dana njegova supruga i ja bile smo kod predsjednika Zorana Milanovića i on nam je rekao da se radi na njegovu puštanju iz zatvora, kao što je to radila i vlada, te premijer Andrej Plenković, kao i diplomacija. Sve se radilo bez javnosti, ta tiha diplomacija. Svi su oni pridonijeli njegovu puštanju i ovoj odluci. Mi u javnost nismo izlazili s tim pojedinostima, jer smo znali da turske vlasti prate sve što bi se eventualno objavilo", kazala je odvjetnica JL-u.

"Oslobođenje kapetana Bekavca potvrđuje važnost predanosti, suradnje i zajedničkog djelovanja naših institucija kako bismo zaštitili naše ljude u svijetu", zaključio je na X-u Gordan Grlić Radman.

Marko Bekavac (62), splitski je kapetan duge plovidbe s 44-godišnjom pomorskom karijerom.