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U SUBOTICI

Grlić Radman: Hrvatskoj i Srbiji u interesu su stabilni odnosi

Piše HINA,
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Grlić Radman: Hrvatskoj i Srbiji u interesu su stabilni odnosi
Zagreb: Event "Investicijske prilike za hrvatski privatni sektor u okviru Global Gatewaya i Pakta za Mediteran" | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Hrvatski šef diplomacije u razgovorima s kolegom iz Srbije istaknuo je važnost rješavanja otvorenih pitanja, jačanja regionalne stabilnosti i nastavka dijaloga o nestalima, arhivima i granici.

U interesu je i Hrvatske i Srbije jačati regionalnu stabilnost, rekao je u četvrtak u Subotici šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman, koji je sa svojim srbijanskim kolegom razgovarao o otvorenim pitanjima nestalih osoba, arhiva i granice.  "Uvijek je potrebna politička volja da se neke stvari naprave, mislim da je u interesu jedne i druge države promovirati regionalnu stabilnost, da je u interesu jedne i druge države jačati dobre susjedske odnose jer to svima ide u korist, a napose građanima jedne i druge države", rekao je Grlić Radman novinarima u Subotici nakon što je s državnim tajnikom Zdenkom Milasom i predsjednicom Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasnom Vojnić sudjelovao na svečanoj dodjeli državljanstva novim hrvatskim državljanima, održanoj u Hrvatskom domu - Matici. Hrvatski ministar sastao se sa srbijanskim ministrom vanjskih poslova Markom Đurićem, poručivši mu da je važno nastaviti raditi na pitanjima nestalih osoba, arhiva i granice. "Današnji razgovor rezultirao je novim poticajem da se pokrenu neka otvorena pitanja koja su ostavština rata i opterećuju dvije države i dva naroda", rekao je Grlić Radman. 

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Grlić Radman je dodao da je Đurić iskazao spremnost za sastanak Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina između Hrvatske i Srbije. Hrvatski ministar podsjeća da je "položaj srpske manjine u Hrvatskoj zagarantiran i mjestima u Hrvatskom saboru" te da hrvatska vlada aktivno pomaže srpskoj zajednici u Hrvatskoj te da se od Srbije očekuje reciprocitet. 

Šef hrvatske diplomacije poručio je da će Srbija "biti dobrodošla u EU, ali mora raditi na tom putu", dodavši da je i Hrvatska svojedobno ispunila sve kriterije te se danas može smatrati "zadovoljnom i sretnom članicom EU-a". 

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Hrvatski ministar također je rekao da su srbijanski državljani "dobrodošli u Hrvatsku" te da se i ovog ljeta očekuje njihov dolazak u velikom broju. 

Odnosi susjednih zemalja obilježeni su napetostima proteklih mjeseci.

Ana Brnabić, predsjednica Skupštine i dužnosnica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) rekla je krajem svibnja da studenti za protuvladine prosvjede najveću podršku iz inozemstva "dobivaju iz Zagreba", kojemu je "strateški interes" srušiti Vučića, što je izazvalo reakcije hrvatskih dužnosnika. 

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Brnabić je dodala da joj nikako nije jasno kako to da su u Srbiji rođeni i žive ljudi koji se bore za "ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske" te im poručila da odu u Hrvatsku ako im se ne sviđa Srbija.

Ministar obrane Ivan Anušić potpisao je prošle godine s kolegama iz Albanije i Kosova Deklaraciju o suradnji na području sigurnosti i obrane, a nakon toga je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić počeo prozivati Zagreb da stvara vojni savez s Tiranom i Prištinom protiv Beograda.

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U svibnju je hrvatski predsjednik Zoran Milanović poručio da je "uznemirujuće" to što Vučić plaši svoj narod da Hrvatska stvara vojni savez protiv Srbije.

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