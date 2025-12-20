Obavijesti

SASTANAK S SCHMIDTOM

Grlić Radman nakon sastanka u Zagrebu: 'Hrvatska snažno gura BiH prema Europskoj Uniji...'

Piše HINA,
Grlić Radman nakon sastanka u Zagrebu: 'Hrvatska snažno gura BiH prema Europskoj Uniji...'
Šef hrvatske diplomacije poručio da Zagreb čvrsto podupire europski put BiH i zaštitu prava Hrvata kao konstitutivnog naroda

Hrvatska čvrsto podupire članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, rekao je hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman na društvenoj platformi X nakon što se u Zagrebu u subotu sastao s Visokim predstavnikom za BiH Christianom Schmidtom.

"Ponovio sam čvrstu podršku Hrvatske za Dejtonski mirovni sporazum i europski put Bosne i Hercegovine", napisao je Grlić Radman.

Sastanak sa Schmidtom je opisao kao "veoma konstruktivan".

Dodao je da su se u razgovoru usredotočili na političko predstavništvo Hrvata, izborno zakonodavstvo i očuvanje ustavnog poretka.

Hrvati, kojih je tri puta manje nego Bošnjaka u Federaciji BiH, ističu da ih brojniji Bošnjaci preglasavaju, što se zbilo već četiri puta na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH u koje je bošnjačkim glasovima izabran Željko Komšić. 

"Hrvatska ostaje najčvršći zagovornik stabilnosti i gospodarskog prosperiteta u susjednoj Bosni i Hercegovini, neprestano promičući dijalog, institucionalnu funkcionalnost i jednakost svih triju konstitutivnih naroda", rekao je šef hrvatske diplomacije.

Daytonsko-pariški sporazum parafiran je u 24. studenog u Daytonu u američkoj saveznoj državi Ohio, a potpisan u Parizu 14. prosinca 1995.. Njime je završen rat u Bosni i Hercegovini koji je odnio više od 100 tisuća života i raselio dva milijuna ljudi. 

