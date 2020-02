Grlić Radman o Jeleniću: Tajio je da je mason, to je propust

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u četvrtak da je propust bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića što je zatajio podatak da je član lože slobodnih zidara te kako je to trebao reći prilikom kandidature.

- Prema tome propust je bivšeg GDO-a što je zatajio, trebao je kazati ako postoji nešto što ga opterećuje, ili što unosi eventualnu kasniju diskreditaciju. Upravo je ova Vlada promijenila zakonski okvir omogućujući javni natječaj kako bi izbor bio transparentan - rekao je Grlić Radman novinarima uoči sjednice Vlade.

Na pitanje je li normalno da Jelenić nije prošao sigurnosnu provjeru, Radman kaže kako uvijek postoji moralna odgovornost te kako je svakog ministra premijer Andrej Plenković pitao postoji li nešto što bi bilo dobro znati.

- To je moja onda odgovornost. Ako zatajim nešto, zatajio sam i povjerenje predsjednika Vlade - ustvrdio je Grlić Radman.

Treba li postojati sigurnosna provjera za kandidate za glavnog državnog odvjetnika, Grlić Radman kaže kako ne može prejudicirati neku odluku.

- U svakom slučaju treba postojati određeni postupak koji treba dogovoriti, ovo je svakako njegov propust - smatra Grlić Radman.

Ministar je kazao kako on nije mason te da ne zna zašto bi i bio jer je on osobno rimokatolik. Na pitanje bi li onda bilo sporno da je Jelenić bio član Opusa Dei, Grlić Radman nije odgovorio.

Aladrović: Nemam problema s povremenim sigurnosnim provjerama

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović kazao je kako ne bi imao problema s time da se nad ministrima provode sigurnosne provjere, pa čak i one povremene.

- Nemam problem s tim, koliko mi je poznato zakon to ne predviđa, ali ukoliko postoji takva mogućnost nemam ništa protiv - smatra Aladrović.

Treba li onda mijenjati zakon s obzirom na situaciju s Jelenićem, Aladrović naglašava kako bi se o tome moglo razgovarati.

- O tome se može razgovarati, nitko od nas tko obavlja javnu dužnost ne bi trebao imati problem s tim, da netko nekad provjeri što se ustvari radi, postoji mogućnost zlouporaba, ali idemo od pretpostavke da ih neće biti - kaže Aladrović.

Na pitanje jesu li onda sigurnosne službe napravile propust pri provjeri, Aladrović smatra kako se "neke stvari trebaju i odgovori na određena pitanja trebaju reći osobama koje imenuju ministre".

- Sigurno je njegov (Jelenićev) najveći propust ako nije tu informaciju podijelio s nadležnima - zaključio je Aladrović.

Butković: Dužnosnici bi trebali proći sigurnosnu provjeru, treba mijenjati zakon

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković poručio je da bi dužnosnici trebali prolaziti sigurnosnu provjeru ocijenivši kako bi se zbog toga možda trebao mijenjati i zakon.

- Mislim da bi svi dužnosnici takvog ranga trebali prolaziti sigurnosne promjene - istaknuo je ministar. Upitan treba li zbog toga mijenjati zakon rekao je "pa dobro treba".

Butković bi u provjeru uključio i ministre, izrazivši mišljenje kako uvođenje provjera za njih ne bi trebalo biti diskutabilno.

Bošnjaković: Ocijenit ćemo jesu li provjere dužnosnika potrebne

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izjavio je u četvrtak kako će uskoro ocijeniti je li potrebno da tajne službe ipak provjeravaju dužnosnike jer smatra da su kvaliteta i staž najvažnija referenca, a najavio je i novost raspisivanja javnog poziva za funkciju državnog odvjetnika.

- To ćemo ocijeniti u idućih nekoliko dana jer postoje čak i prigovori vezani za te sigurnosne provjere - da nije u redu da obavještajna zajednica ima toliku značajnu ulogu u imenovanju. Najvažnija referenca su kvaliteta, staž i takve stvari. A što se tiče nekih uvjeta sigurnosne zajednice bilo je i takvih prigovora pa ćemo to ocijeniti i vidjeti - rekao je ministar Bošnjaković novinarima uoči sjednice Vlade.

Na komentar da se često događaju propusti, rekao je da znaju da se događaju takve stvari, ali i da je slučaj ostavke državnog odvjetnika Dražena Jelenića zbog članstva u masonskoj loži "drastičan primjer".

- Nije ovo situacija gdje je državni odvjetnik napravio nešto nezakonito i imao greške u radu. Radi se o situaciji da članstvo u takvoj organizaciji koja je tajna, čiji su članovi tajni, nije prihvatljivo vezano za posao koji on obavlja - ocijenio je Bošnjaković.

Što se tiče procedure imenovanja novog državnog odvjetnika ponovio je da će Hrvatski sabor donijeti odluku o razrješenju, a nakon formalnog prestanka mandata, Državno odvjetničko vijeće ima rok od 30 dana da uputi javni poziv kandidatima koji ispunjavaju uvjete.

Javni poziv kandidatima također traje od 15 do 30 dana, a nakon toga Državno odvjetničko vijeće to šalje Vladi, Vlada šalje Saboru i saborskom Odboru za pravosuđe te to tada ide na plenarnu sjednicu.

- Javni poziv je novost jer je do jučer procedura bila takva da nije bilo javnog poziva, nego je Vlada od svih kandidata nekoga izabrala. Nije važno u ovom trenutku imamo li mi ili ne neka imena jer će javni poziv omogućiti ljudima koji ispunjavaju uvjete da se jave - rekao je ministar.