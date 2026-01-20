Grlić Radman o planovima za 2026.: 'Teško je uopće zamisliti Zapad bez NATO-a, štita Europe'

Hrvatska u 2026. ulazi s velikim ambicijama, jasnim ciljevima i, kako tvrdi ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, jačom međunarodnom pozicijom nego ikad prije. Gostujući u emisiji 1 na 1, na HRT-u, s Romanom Bolkovićem, ministar je iznio planove koji bi Hrvatsku trebali dodatno učvrstiti na svjetskoj političkoj karti.

Najveći adut Vlade, prema njegovim riječima, jest ulazak u OECD, organizaciju najrazvijenijih zemalja svijeta. Taj bi se korak, ako sve prođe prema planu, trebao dogoditi već u lipnju.

- To je kruna svega što smo godinama radili. Hrvatska je među najuspješnijima u ispunjavanju kriterija i ulazak u OECD donijet će konkretne koristi građanima, od višeg životnog standarda do učinkovitijih zakona i jače borbe protiv korupcije - poručio je Grlić Radman.

No, to je tek jedan dio slagalice. Drugi veliki fokus ostaje sigurnost, i to na dvije razine, europskoj i transatlantskoj. Hrvatska, naglašava ministar, ostaje čvrsto uz NATO i nastavlja pomagati Ukrajini.

- Znamo što znači boriti se za slobodu. I mi smo to prošli prije više od 30 godina - rekao je, dodajući da je Hrvatska ozbiljno shvatila svoju ulogu u kolektivnoj obrani.

Da to nisu samo riječi, pokazuju i brojke: obrambeni proračun povećan je za čak 200 posto od 2016. godine, a domaća obrambena industrija okuplja stotinjak tvrtki, od HS Produkta i DOK-ING-a do ORQA-e i Šestan Buscha. Nije slučajno, kaže ministar, da je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte prilikom posjeta Hrvatskoj ostao impresioniran razinom ulaganja i spremnosti.

Treći veliki cilj jest vidljivost Hrvatske na globalnoj sceni. Grlić Radman tvrdi da Hrvatska više nije 'mala zemlja koju se ignorira', već partner s kojim se želi surađivati, od Europe do Bliskog istoka i Azije.

- Interes za Hrvatsku je stvaran i raste. Prepoznati smo kao stabilna država u geopolitički osjetljivom prostoru - rekao je.

Poseban naglasak stavio je i na Zapadni Balkan, gdje Hrvatska želi igrati aktivnu ulogu, osobito kad je riječ o europskom putu BiH, Crne Gore i Albanije. U tom kontekstu ponovno je otvorio pitanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.

- Sustav koji je zamišljen Daytonom ozbiljno je narušen. Hrvati, kao konstitutivan narod, nemaju mogućnost birati svog legitimnog predstavnika. Bez jednakopravnosti nema stabilne BiH - upozorio je ministar.

Govoreći o budućnosti NATO-a i odnosa Europe i SAD-a, Grlić Radman je odbacio svaku ideju slabljenja saveza.

- Teško je uopće zamisliti Zapad bez NATO-a. To je sigurnosni štit Europe i ključna veza sa SAD-om - zaključio je.

- Sada smo suočeni s novim izazovima koji predstavljaju test za učinkovitost međunarodne zajednice koja mora odgovorno i razborito pronalaziti rješenja kako bi se poredak koji počiva na međunarodnom pravu i pravilima održao. Zato je važno da svaki politički lider preuzima svoju obvezu, dodao je.