Grlić Radman o skandaloznoj izjavi srpskog ministra: Opasne teze, trebamo se svi zabrinuti...

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman reagirao je na skandalozne poruke srpskog ministra Borisa Bratine. Podsjetimo, srpski ministar je, gostujući na Vučićevom režimskom glasilu Informeru, kazao da Hrvati, kao i Ukrajinci, moraju platiti teritorijem..

- Svjedoci smo politički skandaloznih i nedopustivih izjava srbijanskog ministra Borisa Bratine. Iz zemlje koja je bila agresor na Republiku Hrvatsku, i ne samo na RH, sad vidimo narativnu agresiju. Vidjeli smo da je ovaj ministar, koji je profesor filozofije, već poznat široj javnosti po svom širokom demokratskom habitusu. Naime, na paljenje zastava EU svojedobno, i nisam baš uvjeren da će ovaj profesor filozofije, koji se pretvorio u potpaljivača, uspješno odvesti Srbiju prema EU. Ovo su opasne teze, trebamo se svi zabrinuti zbog ovog narativa u susjedstvu, zbog ovakvih izjava, ovdje se ponovno pokušava kolektivno i moralno diskvalificirati hrvatski narod, uz korištenje nekakvih metafora o takozvanoj krivnji, tobožnjoj kazni... - poručio je ministar Grlić Radman.

Dalje je kazao:

- Narativ takve izjave predstavlja neodgovoran i štetan izričaj koji ne doprinosi dijalogu, ali koji uznemirava regionalni prostor zapadnog Balkana. Posebno je neprihvatljivo instrumentaliziranje hrvatskog eurozastupnika Tonina Picula. Tu se iznose proizvoljne i netočne interpretacije njegovih stavova, njegove se riječi izvrću, dovodi ih u vezi s navodnim odricanjem identiteta ili teritorijalnim posljedicama. Takve izjave, opasne izjave, imaju za cilj skrenuti pozornost s konkretnih i mjerljivih političkih činjenica, koje samo na vanjskopolitičkom polju među ostalim uključuju: neusklađenost Srbije sa zajedničkog vanjskom i sigurnosnom politikom EU, odnosno neuvođenja sankcija Ruskoj Federaciji, i nedostatka solidarnosti s Ukrajinom, koja je žrtva vojne agresije, kao i ne otvaranja klastera tri u pristupnim pregovorima, te bojkota sastanka država zapadnog Balkana i EU - kazao je Grlić Radman.

U nastavku priopćenja je poručio:

- Umjesto preuzimanja odgovornost za vlastite političke odluke, ovdje se poseže za retorikom koja narušava dobrosusjedske odnose te relativizira temeljne vrijednosti na kojima počiva EU. Ovdje podsjećamo da su upravo te politike koje su polazile od ideja osvajanja i posezanja za tuđim teritorijima i nametanje kolektivne krivnje drugima, da su te politike poražene. Da su doživjele svoj konačni poraz u 20. stoljeću. Hrvatska je svoju slobodu, suverenitet i teritorijalnu cjelovitost obranila legitimnim vojno-redarstvenim operacijama i snažnim diplomatskim djelovanjem. Pri tome ne zaboravljamo, uvijek ističemo, strašne gubitke ljudskih života, danas više od tri desetljeća nakon rata, još se traga za 1740 nestalih osoba. Pozivamo srbijansku stranu da pruži konstruktivni doprinos rješavanju ovog važnog pitanja, koje nije samo bilateralno pitanje, nego je univerzalno, humanitarno pitanje, poglavito da se omogući pristup arhivskoj građi, podacima, kako bi se rasvijetlila sudbina svih nestalih. Da se logoraši, njih više od 8000, da se izvrši kompenzacija za sve logoraše, koju su preživjeli torture, koji su bili nasilno odvođeni, da se obilježe mjesta u kojima su bili zatvarani po nekoliko mjeseci ili godinu dana. Konačno, vrijeme je da se antagonizirajuće politike i retorika, osobito kad dolaze s najviših razina jedne države kandidatkinje za članstvo u EU, javno i nedvosmisleno poraze i u javnom prostoru. Hrvatska će ostati dosljedna i privržena istini, međunarodnom pravu, europskim vrijednostima i odgovornom i konstruktivnom dijalogu, no bez prihvaćanja narativa koji služe prikrivanju vanjskopolitičkih neuspjeha.

