Grlić Radman: Očekujem deblokadu zajma za Ukrajinu

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u utorak u Luxembourgu da očekuje skoru deblokadu zajma Ukrajini od 90 milijardi eura, koji je dosad blokirala Mađarska

“Tražimo rješenje unutar Europske unije i pozdravljamo izjave Petera Magyara, budućeg mađarskog premijera, tako da mislim da se naći rješenje” za taj zajam", rekao je Grlić Radman, koji u Luxembourgu sudjeluje na sastanku ministara vanjskih poslova država članica EU-a. Odlazeći mađarski premijer Viktor Orban blokirao je već dogovoreni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura, tvrdeći da Ukrajina namjerno oteže s popravkom naftovoda Družba preko kojeg se Mađarska opskrbljuje ruskom naftom.

Orban je u ponedjeljak uputio pismo predsjedniku Europskog vijeća Antoniju Costi u kojem je izrazio spremnost da odustane od svoga veta na zajam nakon ukrajinskih najava da bi Družba uskoro mogla proraditi.

Slijedom toga ciparsko predsjedništvo je uvrstilo to pitanje na dnevni red sutrašnjeg sastanka Odbora stalnih predstavnika (Coreper) koji bi trebao pokrenuti pisani postupak za usvajanje posljednjeg zakonodavnog teksta koji nedostaje da bi se zajam mogao realizirati.

Grlić Radman je rekao da se na sastanku razgovaralo o 20. paketu sankcija koje također blokira Mađarska zajedno sa Slovačkom. Hrvatski ministar je rekao da se već razgovara i o 21. paketu sankcija.

“Želja je država članica da se usvoji 20. paket i da se već počne raditi na 21. paketu. Iako je rat na Bliskom istoku malo skrenuo pozornost s Ukrajine, EU se snažno zauzima za sve oblike pomoći Ukrajini”, rekao je Grlić Radman.

