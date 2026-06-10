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HRVATSKA NUDI POMOĆ

Grlić Radman otkrio plan za ulazak Ukrajine i Balkana u EU

Piše HINA,
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Grlić Radman otkrio plan za ulazak Ukrajine i Balkana u EU
Zagreb: Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio polaznike "Ljetne škole Domovina" | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Hrvatska je spremna nastaviti pružati svoju pomoć i stručnost na putu Ukrajine, Moldavije i država zapadnog Balkana prema članstvu u Europskoj uniji, rekao je šef diplomacije Gordan Grlić Radman u srijedu na regionalnom skupu u Sofiji

Proces suradnje jugoistočne Europe (SEECP) pokrenut je 1996. u bugarskoj prijestolnici, a okuplja trinaest država: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Bugarsku, Grčku, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju, Moldaviju, Rumunjsku, Srbiju, Tursku, Sloveniju te Kosovo. Grlić Radman je rekao da se taj format u protekla tri desetljeća potvrdio kao platforma političkog dijaloga, međusobnog povjerenja i regionalne odgovornosti. 

 „Odigrao je važnu ulogu u poticanju uključive suradnje, pomirenja i jačanju europske perspektive jugoistočne Europe”, kazao je ministar vanjskih i europskih poslova. 

Naglasio je da Hrvatska nastavlja podržavati proširenje Europske unije na zapadni Balkan, Ukrajinu i Moldaviju te kako je spremna nastaviti pružati svoju pomoć i stručnost, priopćeno je iz ministarstva. 

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Osvrnuo se na prošlotjedni sastanak na vrhu EU – zapadni Balkan u crnogorskom Tivtu koji je dokazao da „zapadni Balkan ostaje visoko na dnevnom redu” te da je budućnost tih zemalja unutar EU-a. 

Prošle godine oko 27 posto ukupne trgovine Hrvatske bilo je s članicama SEECP-a. Većina hrvatske bilateralne razvojne pomoći usmjerena je zemljama zapadnog Balkana, s naglaskom na Bosnu i Hercegovinu, što je dokazano i najvećim infrastrukturnim projektom u povijesti Bosne i Hercegovine – Koridorom Vc, navodi ministarstvo. 

„Nastavit ćemo ulagati u prometnu, energetsku i gospodarsku povezanost jugoistočne Europe — od LNG terminala na Krku do novih plinskih interkonekcija i strateških projekata poput Jonsko-jadranskog plinovoda. Samo povezana, sigurna i prosperitetna regija može biti snažan dio europske budućnosti”, napisao je Grlić Radman na platformi X. 

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