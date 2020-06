Grlić Radman: Plenkovića prozivaju radi političkih bodova

<p>Šef hrvatske diplomacije <strong>Gordan Grlić Radman </strong>rekao je u srijedu da je prozivanje premijera <strong>Andreja Plenkovića</strong> zbog neodlaska u samoizolaciju skupljanje političkih bodova u izbornoj kampanji te da je struka rekla svoje po tom pitanju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Izborna kronika </strong></p><p>- Mislim da je situacija jasna. Liječnici govore treba li netko u samoizolaciju ili ne. Ne mogu to nadriliječnici govoriti, to je politikantstvo - rekao je HDZ-ov ministar Grlić Radman. </p><p>HZJZ je u utorak priopćio da premijer ne treba poduzimati nikakve dodatne mjere uključujući ponovna testiranja na korona virus i samoizolaciju jer je sa zaraženim tenisačem <strong>Novakom Đokovićem</strong> boravio u Zadru u zatvorenom prostoru manje od tri minute, fotografirao se i nije se rukovao.</p><p>Predsjednik SDP-a<strong> Davor Bernardić</strong> rekao je u srijedu u Labinu da bi predsjednik HDZ-a trebao biti u samoizolaciji.</p><p>- No, očito da jedna pravila vrijede za građane, a druga za predsjednika Vlade i članove HDZ-a. To je nepravda koju građani vide i osjećaju - rekao je Bernardić.</p><p>Grlić Radman kaže da politički protivnici prozivanjem premijera "traže političke bodove".</p><p>- Ono, kao, drž'te lopova, što je zapravo nečuveno. Nije u redu da SDP izlazi s takvim komentarima pogotovo jer su to političari. Treba vjerovati liječnicima - kaže HDZ-ov ministar.</p><h2>Stroži režim za Srbiju, BiH, Kosovo i Sjevernu Makedoniju</h2><p>Hrvatska je u srijedu postrožila režim ulaska državljanima zemalja istočnog susjedstva, koji će morati u samoizolaciju na 14 dana od ulaska u Hrvatsku.</p><p>Grlić Radman ističe da je "Hrvatska zemlja u kojoj se turisti osjećaju sigurno" i da prema broju aktivnih slučajeva na milijun stanovnika spada u tri najpovoljnije zemlje EU-a. </p><p>- Prioritet je zaštita građana. Imamo iskustvo, ekspertizu, epidemiolozi prate situaciju - kaže ministar. </p><h2>Korona virus u veleposlanstvu u Beogradu</h2><p>U hrvatskom veleposlanstvu u Beogradu zaražen je jedan djelatnik. Testirani su svi djelatnici, a nalazi će biti poznati sutra.</p><p>- Veleposlanstvo funkcionira, rad od kuće online, sve ide u dobrom pravcu - kaže hrvatski ministar.</p><p>Ova situacija neće utjecati na provedbu izbora za Hrvatski sabor 4. i 5. srpnja na području Srbije, dodao je Grlić Radman.</p><p>- Mi ćemo sigurno uspjeti održati izbore, mi uvijek imamo varijantu B - ustvrdio je.</p>