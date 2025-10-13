Grlić Radman posjetio Filipine: 'Radnici su možda najvrjedniji aspekt odnosa naših država'

S obzirom na sve veći broj filipinskih radnika u Hrvatskoj, ljudi predstavljaju možda i najvredniji aspekt sve bliskijeg odnosa dviju zemalja, rekao je hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman u Manili u ponedjeljak.

Hrvatski ministar vanjskih poslova u službenom je posjetu Filipinima i razgovarao je u ponedjeljak sa svojom kolegicom Theresom Lazaro.

"Kao što se vidi iz sve većeg broja filipinskih radnika u Hrvatskoj, kada je riječ o ljudima, oni su možda najvredniji aspekt našeg sve bližeg odnosa", rekao je Grlić Radman na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji.

Prvi posjet nekog hrvatskog šefa diplomacije Filipinima odvija se u kontekstu jačanja bilateralne suradnje između dviju zemalja, pojasnio je.

"Imali smo otvoren razgovor i iskrenu razmjenu gledišta o brojnim važnim pitanjima. Najveći rezultat je bio jačanje naših institucionalnih okvira u području rada i zapošljavanja", rekao je Grlić Radman

Dodao da je s njim došao i državni tajnik ministarstva rada Ivan Vidiš, koji će ostati u Filipinama još nekoliko dodatnih dana radi jačanja suradnje.

Filipinska ministrica rekla je da njezina zemlja priznaje Hrvatsku kao "pouzdanog partnera" te da prvi posjet hrvatskog ministra vanjskih poslova od uspostave diplomatskih odnosa prije 32 godine naglašava "rast i produbljivanje bilateralnih veza".

Lazaro je kazala da je u Hrvatskoj trenutno više od 16.000 Filipinaca koji pridonose jačanju odnosa i razvoju kulturnih veza. "Priznajemo Hrvatsku kao pouzdanog partnera u podržavanju integracije Filipinaca i zaštite njihovih prava", poručila je.

Rekla je da je s Grlićem Radmanom raspravljala o važnim temama vezanim za suradnju dviju zemalja u područjima, obrane, trgovine i ulaganja te da su razmijenili stavove o regionalnim i međunarodnim pitanjima koji pogađaju njihove zemlje i potvrdili predanost međunarodnom poretku temeljenom na pravilima.

"Obrambena suradnja je također važan aspekt naših odnosa, pri čemu smo raspravljali kako i Filipini i Hrvatska rade na modernizaciji obrane i kako možemo učiti jedni od drugih na temelju naših iskustava", kazala je.

Dodala je da su istaknuli kako postoji mnogo prostora za razvoj kada je riječ o gospodarstvu.

Grlić Radman je rekao da Hrvatska podržava porast suradnje između Europske unije i Filipina.

"Predstavio sam potencijale hrvatskih luka na Jadranskom moru kao točke za ulaz filipinske robe na europska tržišta kao i prilike u naprednoj industriji, znanosti i obrazovanju", rekao je Grlić Radman.

Ministar, koji u Filipinima boravi od 12. do 14. listopada, kasnije će sastati i s filipinskim predsjednikom Ferdinandom R. Marcosom, predsjednikom Zastupničkog doma Faustinom Dyem III., ministrom obrane Gilbertom Teodorom te ministrom za migrantske radnike Hansom Leom J. Cadacom, priopćio je MVEP.