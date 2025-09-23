Grlić Radman: 'Predani smo borbi protiv antisemitizma'

Hrvatska je predana borbi protiv antisemitizma, rekao je šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman na sastanku sa židovskim organizacijama na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku, a održao je i niz bilateralnih sastanaka s kolegama iz Južne Amerike, Azije i Afrike.

Grlić Radman se u ponedjeljak sastao s Američkim židovskim odborom, B'nai B'rith Internationalom i Svjetskom organizacijom za židovsku restituciju, a na tom susretu "potvrđena je snažna predanost Hrvatske borbi protiv antisemitizma, unaprjeđenju restitucije i očuvanju židovske baštine", navodi se u objavi ministarstva vanjskih i europskih poslova na X-u.

Ministar je sudjelovao i na obilježavanju 30. obljetnice Četvrte svjetske konferencije o ženama, održane u Pekingu 1995. na kojoj je usvojena Pekinška deklaracija i Platforma za djelovanje za jačanje položaja žena u svijetu.

- Hrvatska ponovno potvrđuje svoju predanost ravnopravnosti spolova, osnaživanju žena i djevojčica te zaštiti njihovih prava diljem svijeta - priopćeno je na X-u.

Grlić Radman se na marginama Opće skupštine UN-a sastao s kolegama iz Južne Amerike, Azije i Afrike, objavio je MVEP na X-u.

Grlić Radman i paragvajski ministar vanjskih poslova Rubén Ramírez Lezcano potpisali su Memorandum o razumijevanju o produbljivanju političkih konzultacija između Hrvatske i Paragvaja, a na sastanku su naglasili važnost suradnje Europske unije i Južne Amerike.

Hrvatski ministar i senegalski ministar za afričku integraciju i vanjske poslove Cheikh Niang potvrdili su "predanost jačanju političkog dijaloga između EU-a i Afrike" te poticanju partnerstva Hrvatske sa Senegalom.

Na sastanku s maldivskim kolegom Abdullom Khaleelom zaključeno je da je potrebno "osnažiti bilateralne odnose i istražiti nove puteve suradnje".