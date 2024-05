Grlić Radman: Rezolucija o Palestini trebala sadržavati 'obnovu mirovnog procesa'

Hrvatska je u petak bila suzdržana na glasanju o palestinskom zahtjevu za punopravnim članstvom u Ujedinjenim narodima jer rezolucija o tome nije sadržavala rješenja "koja bi išla usporedno s oživljavanjem mirovnog procesa na Bliskom istoku", rekao je u subotu hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman. "Ne može biti oživljavanje mirovnog procesa i rezolucija koja to nije uključila. Ne mogu to biti odvojeni procesi, moraju biti kompatibilni. Priznanje palestinske države 'da', ali kada se dogovore, ono mora biti rezultat dviju strana, ovdje (to) nemate", rekao je hrvatski ministar vanjskih poslova Grlić Radman novinarima prije početka okruglog stola "Dan Europe - ususret europskim izborima".

Opća skupština UN-a podržala je u petak palestinski zahtjev za punopravnim članstvom, ustvrdivši da ispunjava uvjete i pozvala Vijeće sigurnosti da "pozitivno ponovno razmotri to pitanje".

Izjašnjavanje 193 članice bila je globalna anketa o tome tko podupire palestinski zahtjev ili tko de facto priznaje Palestinu kao državu, nakon što su Sjedinjene Američke Države uložile veto u Vijeću sigurnosti na palestinski zahtjev.

Opća skupština je usvojila rezoluciju sa 143 glasa za i devet protiv, uključujući SAD i Izrael, a 25 država je bilo suzdržano, među njima i Hrvatska.

Grlić Radman je dodao da Hrvatska oduvijek podržava dvodržavno, mirovno rješenje, "koje podrazumijeva i uspostavu palestinske države, ali i osiguravanje sigurnosti Izraela".

Zahtjev za članstvo najprije mora odobriti 15-člano Vijeće sigurnosti UN-a i potom Opća skupština. Ako se ponovno nađe pred Vijećem, vrlo je vjerojatno da će SAD opet uložiti veto.

"Bez obzira na ishod glasovanja, da su i sve zemlje (bile za), ono ne može biti validno, ne može biti legitimno, ne može biti imati snagu provedbe dok nije dobilo suglasnost Vijeća sigurnosti. Sigurno da će se to pitanje dalje razmatrati kako bi se donijelo jedno konsolidirajuće rješenje", ocijenio je Grlić Radman.

U svom se izlaganju na okruglom stolu, koji su organizirali Hrvatska paneuropska unija i zaklada Hans Seidel, osvrnuo i na izbore za Europski parlament koji će se u Hrvatskoj održati 9. lipnja, rekavši da je "dobro da promoviramo još veću izlaznost hrvatskih građana".

"Važno je da Europa i nakon izbora bude ujedinjena i jaka, spremna nositi se sa svim geopolitičkim izazovima u svijetu koji se neprestano mijenja i postaje sve složeniji. Istodobno, Europa mora ostati otvorena, pružiti članstvo onim državama koje poštuju naše vrijednosti", kazao je Grlić Radman.

Europsko vijeće u ožujku je donijelo odluku kojom je odobrilo otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom pozvavši pri tom vladajuću koaliciju u toj zemlji da nastavi provedbu reformi ne čekajući formalni početak pregovaračkog procesa.

"Da je izostalo otvaranje pristupnih pregovora, Bosna i Hercegovina bi bila na vjetrometini, postala bi još slabija i bila bi plijen raznih drugih tendencija, separatizma s jedne i unitarizma s druge strane", izjavio je Grlić Radman.