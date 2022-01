Imunitet je relikt prošlosti, rekao je premijer Andrej Plenković u predizbornoj kampanji najavivši ukidanje imuniteta za članove Vlade kako bi mogli kazneno odgovarati za korupciju i kriminal ukoliko počine takva djela. No imunitet još nije ukinut kao institucija, a na to neispunjeno predizborno obećanje podsjetio je slučaj ministra Gordana Grlića Radmana.

Što se dogodilo u slučaju Sabljak?

Naime, Damir Sabljak je u prosincu 2016. otkrio da nešto ne štima s putnim nalozima diplomatkinje u Sydneyu i to prijavio, piše Express. Obratio se prvo glavnom inspektoru ministarstva Damiru Božiću. Čekao je deset mjeseci, ali reakcije nije bilo, pa je inspektora i diplomate stegovno prijavio tadašnjoj ministrici Mariji Pejčinović Burić. Podnio je i kaznenu prijavu DORH-u te tražio da ga pozovu na svjedočenje. Reakcije nije bilo. Sve je prijavio premijeru Andreju Plenkoviću u prosincu 2017., a u to vrijeme i Državna revizija objavila je izvješće za Ministarstvo vanjskih poslova, u kojem je utvrdila protupravno isplaćivanje državnog novca veleposlanstvu u Washingtonu tijekom 2016., koje je tad vodio Josip Paro, sad veleposlanik u Belgiji.

I s tim informacijama Sabljak je predstavkom upoznao premijera, ali ni od njega nije dobio nikakav odgovor niti je bilo reakcije.Obratio se saborskom antikorupcijskom vijeću, Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa i Ministarstvu pravosuđa. DORH je odbacio Sabljakovu kaznenu prijavu iako ga nisu pozvali da kaže što zna. Pejčinović Burić nakon toga brzo objavljuje novi Pravilnik, kojim zaposlenici ministarstva ne smiju istupati bez službene suglasnosti u medijima, pa ni na društvenim mrežama. Sabljak je o svemu svjedočio na saborskom antikorupcijskom vijeću, a ministrica ga je zatim optužila da iznosi laži, iako je inspektor ministarstva na toj sjednici potvrdio da je bilo nepravilnosti. Pejčinović Burić je Sabljaka udaljila iz službe jer je objavljivao “netočne i neutemeljene informacije i neovlašteno objavljivao službene dokumente MVEP-a”.

Sabljak je kazneno prijavio tadašnju ministricu zbog sumnje za krivotvorenje službene isprave i obmanjivanja suda. Ni tu nije kraj. Službenički sud u lipnju 2019. godine donosi nepravomoćno rješenje, kojim Sabljaka oslobađa svih optužbi za koje ga je teretila Pejčinović Burić no on se ne može vratiti na posao jer je DORH uzeo originalni spis o Sabljaku umjesto kopije, kako bi riješio kaznenu prijavu protiv bivše ministrice. Iako to ne smije dok nije doneseno pravomoćno rješenje. Nakon toga, Sabljak diže kaznenu prijavu i protiv sadašnjeg ministra Gordana Grlića Radmana. Sud je odbacuje kao neutemeljenu, ali ostavlja mogućnost da se Grliću Radmanu skine imunitet kako bi Sabljak mogao nastaviti privatnu tužbu.

'Ovo je škandalozno'

Grmoja je napisao kako je sudac Županijskog suda u Zagrebu “potvrdio rješenjem” da je potrebno ukinuti imunitet ministru da se nastavi kazneni postupak zbog korupcije. No to nije uputa suda Vladi ili Saboru, to je uputa Damiru Sabljaku da ako želi nastaviti progon, na što ima pravo, prvo treba tražiti skidanje imuniteta ministru kako bi se postupak mogao nastaviti.

- Ja sam to naslijedio - rekao je danas Grlić Radman na početku izlaganja novinarima.

U svom stilu je skretao od odgovora na pitanje, rekavši da mu je žao Sabljaka jer ga manipulira Most. Potom se obrušio i na Nikolu Grmoju.

- Vi vidite kako se on ponaša, kao malo dijete. Kolega Sabljak je izmanipuliran politički od kolege Grmoje. On se ničim drugim ne bavi nego sramoćenjem. Kad netko pročita ‘ministar za korupciju’ ne čitaju dalje i ne gledaju o čemu se radi. Ovo sve služi tome da se difamira Vlada na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem, ovo je škandalozno - rekao je.

Nastavio je komentirati i Grmojino ponašanje u Saboru.

- Kada mu je predsjednik Sabora rekao da napusti sabornicu on je rekao: ‘Neću’, kao jedno malo dijete, pa je jednoj zastupnici rekao više puta da laže. Ja sam bio konsterniran, znate, kućni odgoj. Kad bih ja imao dijete, to dijete koje bih odgajao, ja bih mu pokazao kolegu Grmoju i rekao: ‘Sine moj, vidiš li ovoga čovjeka? E to je čovjek kakav ti ne bi smio biti’. On se služi alatima kakve smo vidjeli u bivšoj državi. On je baš profil takvoga čovjeka - rekao je i podsjetio da je Grmoja na dva dana izbačen iz Sabora i da je u sukobu sa svima.

Zaključio je da Sabljak ima pravo preuzeti kazneni progon kao oštećenik, što je i napravio. Ispričao je da Sabljak želi podnijeti kaznenu prijavu zbog zloupotrebe ovlasti i neisplate plaće.

- Zahtjev gospodina Sabljaka je vjerojatno zaprimljen u Vladi, ako je bit će razmotren. USKOK je kaznenu prijavu već odbacio i to govori dovoljno. Protiv kolege Sabljaka smo pokrenuli, dakle mi smo pokrenuli, postupak zbog teške povrede službene dužnosti - rekao je.

Na pitanje novinara znači li to da očekuje da će se zahtjev za skidanje imuniteta riješiti negativnim, rekao je da će Vlada vjerojatno odbiti zahtjev za skidanjem njegovog imuniteta jer je USKOK odbacio Sabljakove optužbe.

Na pitanje ima li problema s time da mu se ukine imunitet kako bi se ova 'zavrzlama', kako je nazvao slučaj Sabljak, riješila, rekao je:

- Učinit ću sve po zakonu i s tim nemam problem.

No trenutni zakon mu dopušta imunitet od kaznenog progona. Na kraju je s papira pročitao izjavu u kojoj kaže da će paket zakona koji ukidaju imunitet članova Vlade uskoro biti donesen i da Vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem radi sve u tom smjeru.