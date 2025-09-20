Obavijesti

MINISTAR U NEW YORKU

Grlić Radman sudjelovat će na zasjedanju Opće skupštine UN-a

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: KIN CHEUNG/REUTERS

Tema 80. zasjedanja, koje ujedno obilježava i 80. godišnjicu osnutka Ujedinjenih naroda, je: "Bolji zajedno: 80 godina i više za mir, razvoj i ljudska prava".

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sudjelovat će na Općoj skupštini UN-a u New Yorku, a u okviru zasjedanja Hrvatska organizira i vlastiti popratni događaj na visokoj razini na temu nestalih osoba u oružanim sukobima, priopćio je MVEP.

Ministar boravi u SAD-u od 19. do 24. rujna, gdje će sudjelovati na 80. zasjedanju Opće skupštine UN-a na kojoj se očekuje da će šefovi država i vlada iz svijeta raspravljati o glavnim svjetskim pitanjima.

Grlić Radman će biti i na ministarskom sastanku država članica Jadransko-jonske inicijative i obilježiti 30. obljetnicu povijesne Četvrte svjetske konferencije o ženama.

Posjet Sjedinjenim Američkim Državama ministar će iskoristiti i za susret s Hrvatima u toj zemlji.

Dočekat će ga članovi Hrvatskog kulturnog kluba Kardinal Stepinac u Montvilleu u New Jerseyju, kluba Istra u Queensu u New Yorku, a u tom će gradu biti i na svetoj misi u hrvatskoj župi sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela.

