Grlić Radman tvrdi: Naša politika prema Izraelu i Gazi je principijelna i vjerodostojna

Dok je oporba tijekom rasprave o izvješćima premijera Andreja Plenkovića o održanim sastancima Europskog vijeća upozoravala na dvostruke kriterije EU i Hrvatske prema Palestini ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da je naša politika prema Izraelu i Gazi bila vjerodostojna. Ivan Račan (Klub SDP-a) rekao je da se u odnosu na ono što se događa u Palestini pokazuju dvostruki kriteriji EU i Hrvatske jer, upozorio je, ne možemo jednim aršinom jasno osuditi rusku agresiju u Ukrajini te jasno osuditi i govoriti o stradanjima nevinih, a na drugom ne. "Tu je opasan presedan koji se postavlja za budućnost onoga što se naziva moralno tkivo EU i Hrvatske", poručio je.

Račan je upozorio i da je naša vanjska politika definirana kroz dvije linije zaposjedanja - kroz predsjednika RH i Vladu, koje ne funkcioniraju dobro. Uz to, smatra i da je zapadni Balkan najveća propuštena prilika naše vanjske politike. Podsjetio je i da je njemački ministar vanjskih poslova rekao da želi aktivnu ulogu Hrvatske prema državama zapadnog Balkana na putu u EU.

Uime predlagatelja ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman smatra kako nije propuštena prilika proširenja zapadnog Balkana. Drži i da je njemački ministar vanjskih poslova u svojoj izjavi pokazao Hrvatsku kao čimbenik stabilnosti i zemlju primjer koja je ostvarila sve svoje vanjskopolitičke ciljeve.

Vezano na kritike oporbe uz sukob u Gazi rekao je da sukobi na Bliskom istoku nisu od jučer već je to jedno kompleksno stanje koje se ne može jednostavno riješiti. "Naša politika prema Izraelu i Gazi je bila principijelna i vjerodostojna", istaknuo je. Naveo je i da rade velik pritisak na Izrael da što prije dođe do primirja kako bi civili dobili potrebnu pomoć.

Jelena Miloš (Klub Možemo!) rekla je da EU mora jasno braniti svoje proklamirane vrijednosti - vrijednosti mira, slobode, demokracije i socijalnih prava. Govoreći o Palestini rekla je da treba napraviti sve što se može kako bi se zaustavilo ubijanje civila i djece u Gazi. Zato su, kazala je, kao klub i predložili zaključak o priznavanju Palestine te pozvala sve zastupnike da za to i glasaju. Uz to, predložili su i da se zabrani izvoz oružja Izraelu.

I Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a i DOSiP-a) smatra da naša zemlja treba biti predvodnik zagovaranja politika u EU - zelene tranzicije, migracija te europske integracije svih zemalja zapadnog Balkana. "Smatra da proces EU integracije zapadnog Balkana mora biti dovršen prije nego krenemo dalje. Sve drugo je opasno i za EU i regiju", poručila je.

Armin Hodžić (Klub zastupnika nacionalnih manjina) upozorio je pak da se u BiH kontinuirano pokušava destabilizirati iz entiteta Republike Srpske i njezinog čelnika Milorada Dodika. Drži kako njegova politika otvorenog negiranja genocida u Srebrenici te osporavanje državnih institucija i prijetnje secesijom nije samo unutarnje pitanje BiH već i prijetnja miru i sigurnosti cijele regije.

Milorad Pupovac (Klub SDSS-a) složio se s ocjenom premijera Plenkovića kako živimo u opasnom vremenu jer se broj ratova umnaža kao i njihova žestina, broj žrtava i razaranja. Upozorio je da ratni sukobi donose grozna razaranja i grozne posljedice po stanovništvo, posebice civile.

No, pažnja je, smatra, bitno različita od rata do rata. Tako, kada je u pitanju rat u Ukrajini gotovo svi u EU imaju jedinstven pristup u pogledu solidarnosti i pomoći , a kada je u pitanju rat u Gazi situacija je bitno drugačija. Smatra kako trebamo biti angažiraniji u pogledu zaustavljanja sukoba i traženja pregovora koji će omogućiti da se taoci puste te civili prestanu stradavati. "U čemu je problem da se napravi taj korak?", upitao se.

Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) rekao je da su ta izvješća vrlo važna jer svjedoče o nekim potpuno "novim vjetrovima i novim kursovima europske politike". Istaknuo je kako slijede golema izdvajanja za obranu u cilju postizanja "strateške obrambene autonomije" od SAD-a, a Pakt o stabilnosti i rastu EU se zbog golemih izdvajanja za obranu sada može 'probijati'. Također, upozorio je i na krizu multilateralizma UN-a te na potpuni retorički zaokret prema ilegalnoj migraciji jer sada svjedočimo protumigrantskoj politici i "kraju klimatske religije".