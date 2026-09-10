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upozorio saveznike

Grlić Radman upozorio Europu na Srbiju: 'Pogreb Mladića šalje lošu poruku za Balkan'

Piše HINA,
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Grlić Radman upozorio Europu na Srbiju: 'Pogreb Mladića šalje lošu poruku za Balkan'
Zagreb: Izjave ministara nakon 196. sjednice Vlade | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman na konferenciji u Rigi upozorio je europske kolege na destabilizirajuće posljedice pogreba Ratka Mladića, naglašavajući važnost europske perspektive za zapadni Balkan.

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman na međunarodnoj konferenciji u Rigi nekoliko je europskih ministara upozorio na ponašanje Srbije u svezi s pogrebom ratnog zločinca Ratka Mladića i ukazao što to znači za stabilnost zapadnog Balkana i europski put Srbije, saznaje Hina u četvrtak iz diplomatskih izvora. Grlić Radman u glavnom gradu Latvije boravi na jednom najvažnijih godišnjih foruma o vanjskoj i obrambenoj politici u sjevernoj Europi i baltičkoj regiji.

Šef hrvatske diplomacije uoči početka konferencije sudjelovao je na radnoj večeri s kolegama iz Finske, Irske, Latvije, Mađarske i Poljske i s njima razgovarao o proširenju EU-a, ruskim hibridnim i drugim sigurnosnim prijetnjama Europi te aktualnim izazovima na Bliskom istoku. 

Iz hrvatskih diplomatskih izvora dodatno se saznaje da je Grlić Radman sjevernim partnerima i saveznicima istaknuo ponašanje Srbije u svezi s pogrebom ratnog zločinca Ratka Mladića i objasnio što to znači za stabilnost zapadnog Balkana i europski put Srbije. 

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MVEP je u međuvremenu priopćio da je Grlić Radman na konferenciji poručio da Hrvatska snažno podupire europsku perspektivu zapadnog Balkana, a među njezinim prioritetima ostaje i europska budućnost Bosne i Hercegovine. Pritom je istaknuo važnost pune ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda, legitimnog političkog predstavljanja Hrvata i reforme izbornog zakonodavstva.

Kazao je da je proširenje Europske unije strateško ulaganje u sigurnu, stabilnu i prosperitetnu Europu, čemu pridonosi i približavanje Ukrajine i Moldavije, ali je naglasio da postupna integracija u pojedine politike EU-a može ubrzati pristupni proces, ali ne može zamijeniti punopravno članstvo nakon ispunjavanja svih uvjeta.

Upozorio je na intenziviranje ruskih hibridnih i destabilizirajućih aktivnosti te potrebu koordiniranog europskog odgovora, zaštite kritične infrastrukture i jačanja suradnje EU-a i NATO-a.

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Na Bliskom istoku važnim je ocijenio očuvanje slobodne i sigurne plovidbe Hormuškim tjesnacem u skladu s međunarodnim pravom, kao i ulogu diplomacije i dijaloga u rješavanju regionalnih kriza.

Grlić Radman sastao se i s parlamentarnom tajnicom latvijskog Ministarstva vanjskih poslova Dace Melbārde kojoj je istaknuo važnost prometnog, energetskog i digitalnog povezivanja Baltika i Jadrana, kao i suradnje na jačanju energetske otpornosti i europske obrambene industrije, zaključuje MVEP. 

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