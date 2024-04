Grmljavinska nevremena, olujni vjetar i drastično zahlađenje! Stiže velika promjena vremena

Nakon dugotrajnog razdoblja u kojem smo uživali u suncu i za ovo doba godine izrazito visokim temperaturama, u Hrvatsku nam stiže velika promjena vremena. Zadnjih dana temperature su se u Hrvatskoj penjale i do 30 stupnjeva, a sad nas čeka pad od 20 stupnjeva...

- Umjereno do pretežno oblačno i razmjerno vjetrovito. Povremeno će padati kiša, osobito od sredine dana kada će mjestimice biti i pljuskova, a ponegdje pljuskovi mogu biti jače izraženi. Navečer će u gorju kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj uz stvaranje snježnog pokrivača. Zapuhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu jugo navečer okreće na jaku i olujnu buru, najprije na sjevernom dijelu. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 15 i 18 °C. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 25, na istoku i do 27 °C, ali kasno poslijepodne i navečer temperatura u osjetnom padu - stoji u prognozi DHMZ-a za utorak...

Foto: DHMZ

Iz DHMZ-a su se oglasili i posebnim priopćenjem:

Čak 20-ak stupnjeva manje!

- Nakon, u dosadašnjoj povijesti mjerenja, jedne od najtoplijih veljača i ožujka, ponegdje čak i rekordno toplih, temperatura zraka je i u prvoj polovini travnja bila znatno iznad prosjeka za doba godine. No, iznimno toplom vremenu stiže kraj. Naime 16. travnja na vrijeme u našim krajevima sve jače će utjecati izražena termobarička dolina sa sjeverozapada s kojom će u utorak poslijepodne po visini naglo stići osjetno hladniji zrak, npr. na 1,5 km visine temperatura će se u svega pola dana s oko 12 °C spustiti na 0 °C. Pritom će se u prizemnom sloju stvarati ciklona sa središtem na sjeveru Italije čiji će se frontalni poremećaji preko Hrvatske premještati tijekom utorka i srijede.

Foto: DHMZ

Stoga će druga polovina travnja početi uz promjenljivo, nestabilno i osjetno hladnije vrijeme, osobito sredinom ovog tjedna. Primjerice, u unutrašnjosti će najviša dnevna temperatura u srijedu, 17. travnja biti oko 11 °C. Dakle, čak dvadesetak stupnjeva niže vrijednosti nego što su bile u nedjelju, 14. travnja kada su oboreni i neki travanjski rekordi, ali također i ispod prosječnih vrijednosti za navedeno razdoblje - pišu iz DHMZ-a i dodaju:

- U četvrtak će vjetar oslabjeti, no temperatura primjerenija dobu godine zadržat će se barem do polovine idućeg tjedna. Uz djelomično razvedravanje od petka, ponajprije po kotlinama Gorske Hrvatske najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 0 °C, stoga je moguć i mraz pri tlu.

Foto: DHMZ

Za utorak su u Hrvatskoj upaljeni i brojni meteoalarmi.

Upozorenja zbog grmljavine i olujnog vjetra

Osječka, zagrebačka, karlovačka, gospićka, kninska, splitska i dubrovačka regija su pod žutim upozorenjem. Za sve nabrojane regije na snazi je žuto upozorenje zbog vjetra i grmljavinskih nevremena, dok je u zagrebačkoj na snazi 'samo' zbog vjetra.... U gospićkoj regiji upozoravaju i na snijeg i poledicu.

Riječka regija je u prvoj polovici dana u 'žutom', ali upozorenje onda prelazi u narančasto pred kraj dana zbog udara vjetra i grmljavinskih nevremena.

Foto: DHMZ

Što se tiče Jadrana, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal su cijeli dan pod crvenim meteoalarmom, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno! On je na snazi zbog olujnog vjetra, očekuju se udari i do 130 km/h.

Zapadna obala Istre te sjeverna Dalmacija su u 'narančastom' zbog vjetra, dok je za srednju i južnu Dalmaciju na snazi žuti meteoalarm...

